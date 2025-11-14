Ожидаем позитива, – в НБУ спрогнозировали, как Украине могут передать замороженные активы России

В Евросоюзе продолжаются острые дискуссии относительно использования замороженных российских активов для предоставления "репарационного кредита" Киеву. Впрочем, в Украине ожидают положительного решения по этому вопросу.

Как Украина может получить средства России?

Об этом рассказал член Совета НБУ, доктор экономических наук Василий Фурман, передает 24 Канал.

Он отметил, что в условиях большой войны Украина критически зависима от внешнего финансирования, и все это понимают не только в государстве, но и за рубежом. Однако пока решения о предоставлении дальнейшей финансовой поддержки нет.

Нет на сегодня окончательного решения, как это будет происходить, но, на мою личную точку зрения, решение будет положительным в пользу нашего государства,

– отметил Фурман.

Член Совета НБУ говорит, что задержка с принятием решения по российским средствам не означает, что его не будет вообще. Ведь за 4 года войны Украина поднимала различные тяжелые вопросы, и сначала получала отказ, а затем положительные решения. Однако главный вопрос сегодня, когда это произойдет.

Убежден, что и в этом вопросе будет принято положительное решение в пользу нашего государства,

– подчеркнул эксперт.

Сейчас Украина ждет середины декабря, когда руководители европейских стран соберутся и примут какое-то решение. Вместе с тем руководство ЕС, по словам Фурмана, обещает, что будет искать альтернативы, если "репарационный кредит" за российские активы так и не согласуют.

Основным противником использования российских денег сегодня является Бельгия. Фурман считает, что в такой позиции страны очень много политики. По его мнению, Бельгия боится политических рисков, юридических, потому что Россия будет судиться. Поэтому она хочет, чтобы те страны, которые будут участвовать в использовании российских активов, гарантировали участие в возмещении этих средств, в частности, страны "Большой семерки".

Вопрос финансирования Украины никогда не были простыми в течение 4 лет большой войны., но я уверен, что мы получим это необходимое внешнее финансирование, которое даст нам возможность держать финансовую оборону и финансировать расходы государственного бюджета,

– подчеркнул представитель НБУ.

Что говорят в ЕС по этому поводу?

В Евросоюзе соглашаются, что риски использования замороженных активов России существуют. Но "репарационный кредит" из этих средств – лучший способ для стран Европы помочь Украине, не обременяя собственные бюджеты.

Кроме того, в Брюсселе считают, что риски не должны останавливать ЕС в стремлении помочь Украине выстоять перед российской агрессией, пишет The Guardian.

Мы продолжаем активный диалог и работу с бельгийскими властями, но нужно понимать: риски сопровождают любые действия, направленные на сдерживание агрессора. Однако риски бездействия и нежелания сдерживать агрессора значительно больше,

– подчеркнул еврокомиссар Валдис Домбровскис.

Какие альтернативы финансирования ЕС?