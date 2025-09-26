Изменения относительно введения санкций и использования замороженных активов – что планируют в ЕС
Европейская комиссия предложила использовать замороженных российских денег для финансирования нового кредита для Украины на сумму 140 миллиардов евро.
- Предлагается изменить правила продления санкций с единогласия на квалифицированное большинство, во избежание блокировки со стороны Венгрии.
Европейская комиссия предложила использовать замороженные российские средства для финансирования нового кредита для Украины. Речь идет о сумме в размере на 140 миллиардов евро.
Что планирует сделать Евросоюз?
Об этом говорится в документе, с которым ознакомился журналист Бьярке Смит-Майер, пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.
Идея была разделена с национальными столицами накануне встречи послов ЕС сегодня, где они заложат основу для саммита европейских лидеров в Копенгагене на следующей неделе,
– говорится в материале.
Общая концепция обсуждалась неформально в течение нескольких недель. Украина будет возвращать кредит только после того, как Россия закончит войну и выплатит послевоенные репарации.
Если это произойдет, Европейский Союз компенсирует средства компании Euroclear, бельгийскому финансовому учреждению, которое хранит эти активы.
В частности Европейская Комиссия заявила, что кредит должен предоставляться траншами и использоваться для:
- "оборонного сотрудничества";
- поддержки обычных бюджетных потребностей Киева.
Важно! Также было предложено изменить правила продления санкций – вместо единодушия перейти к квалифицированному большинству, чтобы уменьшить риск того, что Венгрия заблокирует процесс и вернет активы России.
Что известно о последнем пакете санкций против России?
19 сентября Европейский Союз объявил новые детали санкций против России. О них сообщила Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Речь идет о запрете импорт российского СПГ, снижение предельной цены на нефть и санкции против "теневого флота". Также фон дер Ляйен рассказала об ограничениях против дополнительных банков и компаний, связанных с российскими альтернативными платежными системами.
Обратите внимание! Кроме того, ЕС работает над решением по использованию замороженных активов России.
Что еще известно о замороженных активах России?
Германия пока открыта к плану Европейского Союза по использованию замороженных российских активов использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Берлин готов обсудить различные предложения Европейской Комиссии, хотя ранее имел другое мнение о ситуации.
Более того, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный "репарационный заем". Его размер составит 140 миллиардов евро.