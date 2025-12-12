Основное препятствие убрали: ЕС стал на шаг ближе к "репарационному кредиту" Украине

Европа меняет правила, чтобы все же предоставить "репарационный кредит" Украине на основе замороженных российских активов. Послы ЕС согласились на бессрочную блокировку миллиардов Кремля.

Почему это решение ЕС важно?

Это решение ЕС означает, что для продолжения замораживания активов России больше не нужно единодушие всех членов блока, передает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

Смотрите также Передача активов России для Украины: банки одной из стран-союзниц выступили против решения

Бессрочное замораживание российских активов позволит устранить ключевую преграду для предоставления Украине "репарационного кредита" объемом до 210 миллиардов евро.

Дело в том, что сейчас санкции в отношении этих активов необходимо возобновлять единогласным решением стран ЕС каждые шесть месяцев. Однако некоторые пророссийские государства ставят неоднократно угрожали блокировать продление ограничений, в частности, Венгрия.

В то же время в случае отмены санкций, Бельгия может оказаться перед необходимостью возвращать сотни миллиардов евро Москве, если Украине предоставят "репарационный кредит" за счет замороженных активов России. Ведь большая часть этих средств размещена в бельгийском депозитарии Euroclear.

Это решение является критическим для того, чтобы активы не вернули России в случае отмены санкций,

– отмечает издание.

Послы ЕС продолжат обсуждать "репарационный кредит" Украине в пятницу и воскресенье.

Важно! Несмотря на это решение послов ЕС, Бельгия остается категорически против "репарационного кредита" Украине на основе активов Кремля, который поддерживает большинство стран блока.

Кто против инициативы ЕС?

Венгрия выступает категорически против этого решения Евросоюза и вообще использования российских активов для оказания финансовой помощи Украине.

В частности, венгерское правительство раскритиковало голосование послов ЕС, назвав его "досадным прецедентом".

Это символическое и существенное смещение от договорной правовой системы ЕС в неизвестные правовые воды,

– заявили в Будапеште.

Более того, там добавили, что стремление ЕС предоставить кредит Украине из российских средств рискует сорвать нынешние переговоры о достижении мира.

Против выступил и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В заметке в соцсетях он заявил, что будет блокировать предложение Еврокомиссии по предоставлению "репарационного кредита" Киеву, поскольку эти средства пойдут на финансирование военных нужд. Он, мол, уже отправил официальное письмо главе Евросовета Антониу Кошти.

Заметьте! Официальное решение о бессрочном замораживании российских активов будут принимать в пятницу, 12 декабря. Европейские дипломаты прогнозируют, что Венгрия и Словакия вероятно проголосуют против, а Бельгия воздержится.

Как ЕС давит на Бельгию?