В Европе набирает обороты идея расширить использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Это приобрело актуальность после нового давления со стороны Трампа и изменения позиции Германии.

Что ЕС планирует делать с замороженными российскими активами?

В частности европейские правительства и их союзники из G7 рассматривают варианты дальнейшего использования замороженных активов для получения дополнительных доходов, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Еврокомиссия вскоре представит новый пакет санкций против России

Подавляющее большинство из примерно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов находится в Европе. Руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в начале этого месяца, что ЕС должен найти новые способы заставить Россию заплатить за войну.

Мы должны срочно выработать новое решение для финансирования военных усилий Украины на основе замороженных российских активов. За счет денежных остатков, связанных с этими российскими активами, мы можем предоставить Украине репарационный заем,

– сказала фон дер Ляйен.

Что происходит в отношении Германии? Германия долго была осторожной из-за необходимости защищать финансовый центр Европы и соблюдать государственный иммунитет. Однако теперь стала активным сторонником максимизации доходов от этих средств. Изменение позиции Берлина связано с опасениями, что если поддержка США при Трампе ослабнет, то бремя помощи Украине ляжет на крупнейшую экономику Европы. А это может еще больше подпитать рост немецких ультраправых.

Речь идет не о полной конфискации активов, которую и в дальнейшем поддерживают США и некоторые страны Восточной Европы,

– уточнили в тексте.

ЕС, страны G7 и Австралия заморозили активы Центробанка России после вторжения Кремля в Украину. В частности в прошлом году государства согласились направлять процентные доходы в пользу Украины.

Важно! Этот вопрос планируют поднять некоторые министры финансов ЕС на встрече в Копенгагене на этой неделе, а также среди лидеров ЕС в октябре. Решение желательно принять на саммите лидеров ЕС 23–24 октября.

Что еще известно о ситуации с активами России?

В частности ЕС рассматривает возможность использования 170 миллиардов евро замороженных активов России для финансирования Украины, о чем пишет FT. Но некоторые столицы остаются осторожными относительно плана "репарационных займов", поскольку США призывают G7 использовать деньги Москвы, обездвиженные за рубежом.

Брюссель готовит способы использования замороженных активов России для поддержки "репарационных кредитов" Украине на сумму 170 миллиардов евро. Это может изменить финансы Киева, но одновременно привести к серьезной конфронтации с Москвой.

Обратите внимание! Эти планы, которых давно стремилась Украина, но которые являются предметом ожесточенных дискуссий в ЕС, имеют целью фактически позволить перевод российских средств в Украину без технической конфискации активов.

Согласно одной из схем, остатки наличных на активах российского центрального банка, находящихся под санкциями, будут использованы для покупки беспроцентных облигаций ЕС. Привлеченный капитал затем будет переведен в Украину траншами.

Второй вариант предусматривает использование специального целевого фонда для управления механизмами финансирования. Это может позволить странам, не входящим в ЕС, участвовать.

Брюссель активизировал техническую работу над предложением, поскольку:

перспективы мирных переговоров уменьшаются; Россия придерживается своих максималистских целей в Украине; администрация Трампа не желает усиливать экономическое давление на Москву или наращивать военный потенциал Украины.

Вашингтон также давит на своих союзников, чтобы те привлекли базовые активы России, а не только прибыли, которые были использованы для гарантирования кредита Украине в размере 50 миллиардов долларов в прошлом году,

– говорится в материале.

Украина рассчитывает на 50 миллиардов долларов бюджетной поддержки в следующем году, кроме военной помощи. Поэтому Европе придется взять на себя большую часть бремени, учитывая отказ Вашингтона предоставить дальнейшую помощь.

Еще одним потенциальным препятствием является обеспечение замораживания базовых активов. Сейчас санкции ЕС, согласно которым блокируются активы России, требуют единодушной поддержки государств-членов ЕС для их продления каждые шесть месяцев.

Обратите внимание! Выпуск долгосрочных облигаций, обеспеченных российскими активами, потребует гарантий того, что режим санкций будет оставаться в силе в течение всего срока действия кредита. Комиссия же заявила, что "будет действовать как можно быстрее, чтобы обеспечить дальнейшую финансовую поддержку Украины".

Какие есть еще новости по российским активам?