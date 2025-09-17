У Європі набирає обертів ідея розширити використання заморожених російських активів для фінансування України. Це набуло актуальності після нового тиску з боку Трампа та зміни позиції Німеччини.

Що ЄС планує робити з замороженими російськими активами?

Зокрема європейські уряди та їхні союзники з G7 розглядають варіанти подальшого використання заморожених активів для отримання додаткових доходів, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Переважна більшість із приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів перебуває в Європі. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на початку цього місяця, що ЄС має знайти нові способи змусити Росію заплатити за війну.

Ми повинні терміново напрацювати нове рішення для фінансування воєнних зусиль України на основі заморожених російських активів. За рахунок грошових залишків, пов’язаних із цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційну позику,

– сказала фон дер Ляєн.

Що відбувається щодо Німеччини? Німеччина довго була обережною через необхідність захищати фінансовий центр Європи та дотримуватися державного імунітету. Однак тепер стала активним прихильником максимізації прибутків від цих коштів. Зміна позиції Берліна пов’язана з побоюваннями, що якщо підтримка США за Трампа ослабне, то тягар допомоги Україні ляже на найбільшу економіку Європи. А це може ще більше підживити зростання німецьких ультраправих.

Йдеться не про повну конфіскацію активів, яку й надалі підтримують США та деякі країни Східної Європи,

– уточнили у тексті.

ЄС, країни G7 та Австралія заморозили активи Центробанку Росії після вторгнення Кремля в Україну. Зокрема торік держави погодилися спрямовувати відсоткові доходи на користь України.

Важливо! Це питання планують підняти деякі міністри фінансів ЄС на зустрічі в Копенгагені цього тижня, а також серед лідерів ЄС у жовтні. Рішення бажано ухвалити на саміті лідерів ЄС 23–24 жовтня.

Що ще відомо про ситуацію з активами Росії?

Зокрема ЄС розглядає можливість використання 170 мільярдів євро заморожених активів Росії для фінансування України, про що пише FT. Але деякі столиці залишаються обережними щодо плану "репараційних позик", оскільки США закликають G7 використати гроші Москви, знерухомлені за кордоном.

Брюссель готує способи використання заморожених активів Росії для підтримки "репараційних кредитів" Україні на суму 170 мільярдів євро. Це може змінити фінанси Києва, але водночас призвести до серйозної конфронтації з Москвою.

Зверніть увагу! Ці плани, яких давно прагнула Україна, але які є предметом запеклих дискусій у ЄС, мають на меті фактично дозволити переказ російських коштів до України без технічної конфіскації активів.

Згідно з однією зі схем, залишки готівки на активах російського центрального банку, що перебувають під санкціями, будуть використані для купівлі безвідсоткових облігацій ЄС. Залучений капітал потім буде переведений в Україну траншами.

Другий варіант передбачає використання спеціального цільового фонду для управління механізмами фінансування. Це може дозволити країнам, що не входять до ЄС, брати участь.

Брюссель активізував технічну роботу над пропозицією, оскільки:

перспективи мирних переговорів зменшуються; Росія дотримується своїх максималістських цілей в Україні; адміністрація Трампа не бажає посилювати економічний тиск на Москву або нарощувати військовий потенціал України.

Вашингтон також тисне на своїх союзників, щоб ті залучили базові активи Росії, а не лише прибутки, які були використані для гарантування кредиту Україні в розмірі 50 мільярдів доларів минулого року,

– йдеться у матеріалі.

Україна розраховує на 50 мільярдів доларів бюджетної підтримки наступного року, окрім військової допомоги. Тому Європі доведеться взяти на себе більшу частину тягаря, враховуючи відмову Вашингтона надати подальшу допомогу.

Ще однією потенційною перешкодою є забезпечення заморожування базових активів. Наразі санкції ЄС, згідно з якими блокуються активи Росії, потребують одностайної підтримки держав-членів ЄС для їх продовження кожні шість місяців.

Зауважте! Випуск довгострокових облігацій, забезпечених російськими активами, вимагатиме гарантій того, що режим санкцій залишатиметься чинним протягом усього терміну дії кредиту. Комісія ж заявила, що "діятиме якомога швидше, щоб забезпечити подальшу фінансову підтримку України".

