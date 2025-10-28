Еврокомиссия давит на страны ЕС из-за активов Кремля: или заберете их, или будете платить сами

Еврокомиссия увеличивает давление на правительства стран ЕС, чтобы те согласились на использование замороженных российских активов для предоставления кредита Украине. Намекает, что в противном случае придется платить самим.

Как Еврокомиссия давит на страны ЕС?

В качестве рычага давления Брюссель использует идею совместных европейских заимствований, известных как еврооблигации, для финансирования "репарационного кредита" для Киева, Однако этот план еще менее привлекателен, чем использование средств Кремля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Идея совместных заимствований на прошлой неделе натолкнулась на большое сопротивление большинства правительств ЕС.

Так называемые "бережливые" страны, которые традиционно выступают против больших расходов, прежде всего Германия и Нидерланды, не хотят увеличивать долговое бремя для своих налогоплательщиков.

В то время как государства с высоким долгом, как Франция и Италия, просто не могут позволить себе дополнительные займы.

Именно это, по словам европейских чиновников, и является частью стратегии Еврокомиссии.

Как пишет издание, в Брюсселе рассчитывают, что Бельгия, которая сохраняет почти все замороженные активы Кремля и сомневается в законности их изъятия, а также другие страны, которые выражают предостережения тише, в конце концов согласятся на конфискацию, чтобы избежать варианта совместных заимствований.

Уровень финансовой недисциплинированности в отдельных странах ЕС настолько высок, что я не верю в принятие еврооблигаций, по крайней мере ближайшие 10 лет,

– уверен директор Центра европейских политических исследований Карел Ланно.

Другой европейский дипломат назвал вариант с еврооблигациями для кредита Украине "смехотворным" и добавил, что не может представить, что этот вариант действительно будут рассматривать.

Это дипломатия. Предлагаешь людям то, чего они не хотят, чтобы они приняли вариант, который кажется менее болезненным,

– отметил один из дипломатов.

Важно! Сейчас европейские чиновники считают, что страны ЕС все же согласуют использование российских средств, а единственный вопрос в том, когда это произойдет.

Кто выступает против использования средств России?

На саммите лидеров ЕС на прошлой неделе страны блока так и не смогли согласовать использование обездвиженных в Европе российских средств.

Премьер Бельгии Барт де Вевер отказался уступить в этом вопросе, чем заблокировал принятие решения всеми 27 правительствами. Теперь его рассмотрение отложили как минимум до декабря, пишет Financial Times.

Я хочу полного распределения рисков. Если средства придется возвращать, каждое государство-член должно взять на себя часть ответственности. Последствия не могут лечь только на Бельгию,

– заявил де Вевер.

Бельгия опасается судебных исков со стороны Москвы и требует, чтобы Евросоюз поделил между всеми странами блока риски, связанные с предоставлением "репарационного кредита" Украине. Поэтому сейчас Еврокомиссия проводит интенсивные консультации с бельгийскими властями по этому вопросу.

Стоит знать! Сейчас в Брюсселе убеждены, что бельгийский премьер де Вевер не продержится до декабря, когда лидеры встретятся снова, и все же изменит свою позицию относительно российских средств.

