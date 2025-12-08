Не только Бельгия против: Франция держит в тайне замороженные миллиарды России

Еврокомиссия настойчиво ищет способы использовать замороженные активы России для предоставления "репарационного кредита" Украине. Против выступает Бельгия, где находится их основная сумма, но деньги содержатся также во Франции.

Почему Франция защищает активы России?

Во Франции заблокированы около 18 миллиардов евро российских активов, которые в основном сосредоточены в частных финансовых учреждениях, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Из-за необходимости найти финансовый ресурс для Украины как можно скорее, ЕС давит на Париж по активам Москвы. Однако Франция уже более 2 лет не раскрывает названия банков, где заморожены средства Кремля.

Страна также не раскрывает никаких подробностей о том, как используются начисленные проценты с российских активов, аргументируя это конфиденциальностью клиентов.

В европейских столицах, однако, растет раздражение таким отношением Парижа. Особенно сейчас, когда Еврокомиссия пытается реализовать инициативу "репарационного кредита" для Украины на основе средств российского Центробанка.

Основная сумма этих активов хранится в бельгийском депозитарии Euroclear – 185 миллиардов евро. Бельгия вынуждена была раскрыть сумму.

Зато Франция не идет на уступки и не указывает точное место хранения российских средств, хотя известно, что она держит вторую по величине сумму в Евросоюзе.

Операции коммерческих банков с центральными банками и иностранными резервами являются, пожалуй, наименее прозрачным сегментом мирового финансового рынка. Никто не хочет раскрывать миру, куда они вкладывают свои деньги,

– прокомментировал ситуацию сотрудник аналитического центра Bruegel Николя Верон.

Стоит знать! Французские чиновники против использования миллиардов России, которые заблокированы в частных банках, объясняя это якобы другими договорными обязательствами, чем в Euroclear.

Поддерживает ли Франция "репарационный кредит"?

При этом Франция в целом поддерживает идею предоставления "репарационного кредита" Украине. Президент страны Эммануэль Макрон на недавней пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что работу над решением по замороженным активам России планируют завершить в течение ближайших недель.

Что касается замороженных российских активов, я с самого начала говорил, что мы найдем такой технический вариант, который позволит ответить на все законные вопросы, возникающие... Цель состоит в том, чтобы финализировать это до следующего Европейского совета, то есть до Рождества,

– отметил Макрон.

Вместе с тем он добавил, что нужно "обеспечить надежную защиту" в контексте замороженных активов России, а именно сохранить контроль над средствами и соблюсти международные правовые нормы.

Что Еврокомиссия планирует по активам?