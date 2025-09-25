Немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил использовать замороженные российские активы для предоставления Украине кредита. Речь идет о "репарационном займе" под гарантии Евросоюза.

Как Мерц предлагает использовать российские активы?

Объем этого займа может достичь 140 миллиардов евро. А сам кредит, по словам Мерца, должен быть беспроцентным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также Новый удар по Кремлю: США хотят отдавать Украине активы России ежеквартально

Канцлер подчеркнул, что он поддерживает предоставление "репарационного займа" Украине не для того, чтобы затянуть войну, а чтобы быстрее ее завершить.

Москва сядет за стол переговоров о прекращении огня только тогда, когда осознает, что Украина имеет большую выносливость,

– отметил Мерц.

Для займа планируют использовать активы Центробанка России, размещенные в странах ЕС и заблокированные после начала полномасштабной войны.

Сначала кредит будут поддерживать бюджетные гарантии от стран Евросоюза, а позже обеспечат с помощью бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы.

Германия была и остается осторожной в отношении конфискации замороженных активов российского Центробанка в Европе – и это имеет свои основания. Но это не должно нас останавливать: мы должны найти способ направить эти средства на оборону Украины,

– подчеркнул Мерц.

Он добавил, что "репарационный заем" будет подлежать возврату только после того, как Россия возместит Украине нанесенный ущерб.

Ожидается, что этот вопрос станет одним из главных во время неформального саммита ЕС в Копенгагене, который состоится на следующей неделе.

Предлагаю, чтобы на Европейском совете в конце октября нам был предоставлен мандат для подготовки этого инструмента юридически безопасным способом,

– добавил Мерц.

Канцлер также отметил, что в идеале решение о предоставлении кредита должны поддержать все государства ЕС, но если это не удастся, его должны принять большинством голосов, а заблокировать не получится.

Заметим! Ранее министр финансов Германии Ларс Клингбайль, по данным Reuters, отмечал, что Германия хочет продуктивнее работать над использованием замороженных российских активов, а не блокировать процесс.

"Репарационный заем" для Украины: что известно?