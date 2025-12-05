Пока ЕС спорит: Британия готовит Украине миллиарды с российских активов

В Евросоюзе споры относительно "репарационного кредита" Украине за счет замороженных российских активов достигают апогея. Тем временем Великобритания уже готова передать Киеву средства из ресурсов Москвы.

Сколько готова передать Британия?

Министры заявили, что планируют выделить 8 миллиардов фунтов стерлингов, что составляет около 10,6 миллиарда долларов, из средств Кремля, заблокированных на территории Великобритании, передает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Британские политики предупредили, что российский диктатор Владимир Путин представляет "реальную угрозу для граждан страны, ее безопасности и благосостояния", поэтому Украине необходима поддержка.

Сейчас Великобритания пытается договориться с Евросоюзом и другими странами, в частности, Канадой, чтобы найти до 100 миллиардов фунтов стерлингов для нужд украинской обороны и усилить давление на Путина.

Эти средства способны покрыть более двух третей финансовых потребностей Украины на следующие два года – как для продолжения войны, так и для восстановления в случае заключения мирного соглашения,

– отмечает издание.

По его источникам, Великобритания обсудила возможность использования замороженных на своей территории активов Кремля на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, состоявшейся на этой неделе.

Министр иностранных дел Иветт Купер настаивает, что страны должны действовать совместно в вопросе использования российских активов. Ее поддерживают Франция, Германия и Еврокомиссия.

Она отметила, что нужен согласованный международный план в этом вопросе. И это нужно не только для поддержки Украины, но и для того, чтобы послать Москве четкий сигнал, что она не сможет "пересидеть" и сохранить экономический контроль.

Важно! Вместе с тем дожерла в правительстве сообщают, что механизм передачи Украине 8 миллиардов фунтов стерлингов из активов России в Британии еще прорабатывают.

Что предлагают в Евросоюзе?

Между тем в Евросоюзе никак не могут прийти к согласию относительно использования российских активов для финансирования Украины. Бельгия выступает категорически против передачи этих средств Киеву из-за опасений юридической ответственности перед Россией.

Основная сумма замороженных российских средств находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгийское правительство подсчитало, что сумма составляет треть годового ВВП страны, поэтому оно не готово идти на такие риски.

После многочисленных попыток уговорить Бельгию президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен решила пойти на кардинальный шаг. Она предлагает применить чрезвычайные полномочия ЕС для изъятия активов и вхвалить решение об их использовании не единогласно, а большинством голосов стран ЕС.

Юристы уже предупреждают, что это решение вызовет многочисленные судебные иски, пишет Financial Times.

Это, конечно, будут оспаривать. Никто не питает иллюзий. Точно пойдут в суд, и, возможно, даже выиграют. Это имеет плохой вид, но других вариантов не осталось,

– отметил высокопоставленный чиновник ЕС.

Заметьте! Быстрое решение о дальнейшем финансировании критически важно для Украины, которая уже в первом квартале 2026 года может столкнуться с бюджетным дефицитом и остро нуждается в финансировании для продолжения обороны.

Какова позиция Бельгии?