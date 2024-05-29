За невыполнение одного условия: когда могут забрать пенсию в Украине

Некоторые украинцы могут потерять пенсию в ряде случаев. В частности, сейчас в зоне риска находятся пенсионеры-ВПЛ, которые не прошли процедуру идентификации в ПФУ.

Обязательная процедура для получения выплат

Некоторым пенсионерам-ВПЛ установлено требование пройти процедуру идентификации. В случае несоблюдения требования, поступления средств на пенсионную карту будет прекращено. То есть, выплаты фактически замораживаются до выяснения обстоятельств.

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В то же время в Пенсионном фонде сообщили, что выплаты начнут начисляться на банковскую карточку пенсионера только в тогда, когда лицо таки пройдет процедуру идентификации.

Поэтому обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПО до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продолжена,

– говорится в сообщении ПФУ.

Как отмечает ведомство, таким пенсионерам средства выплатят с учетом всех тех месяцев, когда человек их не получал.

Как восстановить выплаты

Это можно сделать довольно легко – лично посетить отделение "Ощадбанка" или ПФУ. Дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда Украины с заявлением о возобновлении выплаты пенсии, остановленной из-за непрохождения идентификации, не нужно.

Однако чтобы идентификацию могли пройти пенсионеры с различными возможностями, предусмотрено несколько других способов идентификации, в частности дистанционных:

благодаря авторизации с помощью "Дія.Підпис" на сайте электронных услуг ПФУ;

с помощью видеосвязи.

Пенсионер за рубежом может обратиться в дипломатическое учреждение Украины.