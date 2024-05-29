Обовʼязкова процедура для отримання виплат

Деяким пенсіонерам-ВПО встановлено вимогу пройти процедуру ідентифікації. В разі недотримання вимоги, надходження коштів на пенсійну картку буде припинено. Тобто, виплати фактично заморожуються до з'ясування обставин.

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Водночас у Пенсійному фонді повідомили що виплати почнуть нараховуватись на банківську картку пенсіонера лише у тоді, коли особа таки пройде процедуру ідентифікації.

Тож звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Як зазначає відомство, таким пенсіонерам кошти виплатять з урахуванням всіх тих місяців, коли людина їх не отримувала.

Як відновити виплати

Це можна зробити доволі легко – особисто відвідати відділення "Ощадбанку" або ПФУ. Додатково звертатись до органів Пенсійного фонду України із заявою про поновлення виплати пенсії, зупиненої через непроходження ідентифікації, не потрібно.

Однак, щоб ідентифікацію могли пройти пенсіонери з різними можливостями, передбачено кілька інших способів ідентифікації, зокрема дистанційних:

завдяки авторизації за допомогою "Дія.Підпис" на сайті електронних послуг ПФУ;

за допомогою відеозв'язку.