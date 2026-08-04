Запасы газа в ЕС упали до минимума почти за 20 лет: на что рассчитывает Европа
До начала отопительного сезона осталось всего несколько месяцев, однако Евросоюз до сих пор не смог накопить достаточное количество газа. Брюссель надеется, что сможет импортировать топливо даже зимой.
Сколько газа у Европы
Подземные газохранилища в настоящее время заполнены лишь примерно на 57%. Это самый низкий показатель для этого периода года с начала ведения статистики в 2009 году, пишет Bloomberg.
Причиной таких рекордно низких запасов газа стала война на Ближнем Востоке. Она подтолкнула цены вверх и сорвала традиционное наполнение хранилищ летом.
Импорт сжиженного природного газа в Европу падает еще с апреля. Из-за блокирования Ормузского пролива предложение СПГ на мировом рынке сократилось, в то время как покупатели из Азии активно скупают доступные партии.
Поэтому Евросоюз теперь делает ставку на зимний импорт газа, рассчитывая, что поставки СПГ помогут компенсировать низкие запасы газа в хранилищах.
ЕС может рассчитывать на значительные резервные мощности для импорта СПГ, что позволит увеличить поставки в зимние месяцы. Это дополнит использование газа из хранилищ и обеспечит необходимую гибкость,
– ответил пресс-секретарь Еврокомиссии в комментарии изданию.
Что грозит Европе
Координационная группа ЕС по вопросам газа на своем заседании в июле пришла к выводу, что на данный момент непосредственной угрозы в отношении поставок газа перед зимой нет.
По словам представителя Еврокомиссии, заполнение хранилищ до 80% будет достаточно, чтобы пережить отопительный сезон. Он добавил, что эта цель "технически достижима".
Большинство участников рынка также не ожидают дефицита газа в Европе. Однако они отмечают другую проблему – рост затрат на закупку топлива.
- ЕС придется платить больше за импорт зимой, когда спрос достигает пика, если предложение газа на мировом рынке будет оставаться ограниченным.
- К тому же страны блока будут вынуждены конкурировать за партии СПГ с Азией и другими регионами мира.
Таким образом, несмотря на нежелание покупать СПГ по нынешним высоким ценам, зимой у Европы может не остаться другого выбора, кроме как закупать топливо еще дороже.
Напомним, по оценкам аналитиков Kpler, в июле европейские страны могли импортировать около 9,5 миллиарда кубометров сжиженного газа. Тогда как в прошлом году в том же месяце поставки СПГ составили 12 миллиардов кубометров.