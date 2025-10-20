Подготовка к отопительному сезону завершается: насколько заполнены газовые хранилища в Украине
- Украина заполнила свои газовые хранилища на 99,5%, что позволит обеспечить потребление в отопительный сезон.
- Украина договорилась об импорте газа из США, Словакии, Греции, Норвегии, и ведет переговоры с Азербайджаном.
Украина постепенно приближается к началу отопительного сезона, поэтому хранилища газа должны быть заполнены. Известно, что формирование запасов почти завершили.
Какие запасы газа имеет Украина на зиму?
О состоянии заполнения хранилищ рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает 24 Канал.
По словам Николая Колесника, план по формированию подземного хранилища газа достигнут на 99,5%. Это позволит покрывать необходимую часть гарантированного потребления, поэтому Украина сможет перезимовать с отоплением.
Однако добыча имеет повреждения в результате атаки. Более того атаки продолжаются, поэтому дополнительный импорт необходим,
– рассказал чиновник.
Откуда Украина сможет импортировать газ?
Украина сделала США предложения по газовой инфраструктуре и атомной генерации, сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
По словам Президента, в сложной ситуации Украина должна быть готова найти газа на 2 миллиарда долларов. Понимание, где брать газ, уже есть:
- у премьер-министра Юлии Свириденко положительные договоренности с энергетическими компаниями в США;
- также есть договоренности со Словакией;
- Норвегия предоставит транш грантом по 100 миллионов долларов, и также выделит еще один январский транш.
Есть договоренность по американскому СПГ если мы захотим – он будет заходить из Польши. Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание также с другими странами, с Азербайджаном также есть. Из того, что я видел, – газовый вопрос будет решен,
– рассказал Зеленский.
По его словам, американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров – это двусторонний газовый проект по СПГ-терминалу в Одессе. Газовый проект уже представили в Белом доме.
Как Украина готовится к зиме?
Компания ДТЭК осуществляет подготовку к отопительному сезону через ремонтную и инвестиционную программу, а также создание аварийного запаса оборудования. Среди регионов присутствия компании самой сложной является Донецкая область.
Россия целенаправленно атакует газовую инфраструктуру Украины, что заставило Киев обратиться к США за помощью в виде импорта сжиженного природного газа (СПГ). Украина также планирует увеличить импорт газа на 30% после последних атак.
Львов уже использовал половину лимита газа на октябрь, хотя включают тепло только в 286 объектах, таких как школы, садики и больницы. Городская власть активно проверяет готовность города к зиме, в частности, тестирование систем и проверку объектов критической инфраструктуры.