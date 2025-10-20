Украина постепенно приближается к началу отопительного сезона, поэтому хранилища газа должны быть заполнены. Известно, что формирование запасов почти завершили.

Какие запасы газа имеет Украина на зиму?

О состоянии заполнения хранилищ рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает 24 Канал.

По словам Николая Колесника, план по формированию подземного хранилища газа достигнут на 99,5%. Это позволит покрывать необходимую часть гарантированного потребления, поэтому Украина сможет перезимовать с отоплением.

Однако добыча имеет повреждения в результате атаки. Более того атаки продолжаются, поэтому дополнительный импорт необходим,

– рассказал чиновник.

Откуда Украина сможет импортировать газ?

Украина сделала США предложения по газовой инфраструктуре и атомной генерации, сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

По словам Президента, в сложной ситуации Украина должна быть готова найти газа на 2 миллиарда долларов. Понимание, где брать газ, уже есть:

у премьер-министра Юлии Свириденко положительные договоренности с энергетическими компаниями в США;

также есть договоренности со Словакией;

Норвегия предоставит транш грантом по 100 миллионов долларов, и также выделит еще один январский транш.

Есть договоренность по американскому СПГ если мы захотим – он будет заходить из Польши. Дополнительный газ мы можем брать также из Греции, мы договаривались с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание также с другими странами, с Азербайджаном также есть. Из того, что я видел, – газовый вопрос будет решен,

– рассказал Зеленский.

По его словам, американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров – это двусторонний газовый проект по СПГ-терминалу в Одессе. Газовый проект уже представили в Белом доме.

Как Украина готовится к зиме?