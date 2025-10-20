Україна поступово наближається до початку опалювального сезону, тому сховища газу мають бути заповнені. Відомо, що формування запасів майже завершили.

Які запаси газу має Україна на зиму?

Про стан заповнення сховищ розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає 24 Канал.

За словами Миколи Колісника, план із формування підземного сховища газу досягнутий на 99,5%. Це дозволить покривати необхідну частину гарантованого споживання, тому Україна зможе перезимувать з опаленням.

Проте видобуток має пошкодження в результаті атаки. Більше того атаки продовжуються, тому додатковий імпорт є необхідним,

– розповів посадовець.

Звідки Україна зможе імпортувати газ?

Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації, повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

За словами Президента, у складній ситуації Україна має бути готова знайти газу на 2 мільярди доларів. Розуміння, де брати газ, уже є:

у прем'єр-міністерки Юлії Свириденко позитивні домовленості з енергетичними компаніями в США;

також є домовленості зі Словаччиною;

Норвегія надасть транш грантом по 100 мільйонів доларів, і також виділить ще один січневий транш.

Є домовленість щодо американського СПГ якщо ми захочемо – він буде заходити з Польщі. Додатковий газ ми можемо брати також з Греції, ми домовлялися з премʼєр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також із іншими країнами, з Азербайджаном також є. З того, що я бачив, – газове питання буде вирішено,

– розповів Зеленський.

За його словами, американські енергетичні компанії хочуть вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проєкт щодо СПГ-терміналу в Одесі. Газовий проєкт вже представили у Білому домі.

Як Україна готується до зими?