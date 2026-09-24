Запасы упали до минимума: Китай может снова прикрутить экспорт пального

Китай может вновь ограничить экспорт бензина и дизельного топлива уже в октябре. Ведь внутренние запасы топлива в стране сократились до самого низкого уровня за более чем десятилетие.

Какова ситуация с топливом в Китае

По данным компании GL Consulting, коммерческие запасы бензина в Китае упали до минимума с 2011 года, а дизельного топлива – до самого низкого уровня с 2015 года, пишет Reuters.

В то же время поставки топлива за границу резко выросли после ослабления прежних ограничений, а сезонный внутренний спрос растет.

Низкие запасы топлива уже вызывают беспокойство в Пекине. Аналитики Rystad Energy прогнозируют, что уже в октябре китайские власти могут ввести жесткие экспортные ограничения.

В GL Consulting ожидают, что в следующем месяце поставки топлива за границу сократятся, поскольку государственные нефтеперерабатывающие компании должны сосредоточиться на обеспечении внутреннего рынка.

Высокая стоимость сырой нефти теперь вынуждает независимые нефтеперерабатывающие компании сокращать объемы переработки,

– пояснил вице-президент Rystad Energy Е Линь.

Он добавил, что государственные заводы также вступают в сезон ремонтов, поэтому не смогут восполнить дефицит.

В итоге у отрасли очень мало пространства для маневра,

– отметил руководитель компании.

Какие ограничения на экспорт ввели

В этом году Китай сократил переработку нефти примерно на 7%. Перебои с поставками вынудили нефтяные компании снижать загрузку заводов.

В марте Пекин вообще ввел ограничения на экспорт топлива, чтобы избежать острого дефицита. Однако в середине июля власти начали постепенно ослаблять эти меры:

в августе китайский экспорт бензина и дизельного топлива восстановился до уровней, близких к довоенным в Иране;

в сентябре, как ожидается, поставки оставались на высоком уровне.

Однако на данный момент Китай до сих пор не объявил план экспорта топлива для нефтепереработчиков на октябрь, что усиливает опасения участников рынка относительно нового запрета.

Напомним, в настоящее время ситуация с топливом в мире напряженная, особенно с дизельным топливом. Из-за перебоев с поставками из стран Персидского залива и России цены на топливо быстро растут, а предложение падает. В США уже даже задумались о запрете на экспорт дизельного топлива. Ограничения со стороны Китая могут еще больше ухудшить ситуацию.