Яка ситуація з пальним в Китаї

За даними компанії GL Consulting, комерційні запаси бензину в Китаї впали до мінімуму з 2011 року, а дизельного пального – до найнижчого рівня з 2015-го, пише Reuters.

Водночас поставки пального за кордон різко зросли після послаблення попередніх обмежень, а сезонний внутрішній попит зростає.

Низькі запаси пального вже викликають занепокоєння в Пекіні. Аналітики Rystad Energy прогнозують, що вже у жовтні китайська влада може запровадити жорсткі експортні обмеження.

У GL Consulting очікують, що наступного місяця поставки пального за кордон скоротяться, оскільки державні нафтопереробні компанії мають зосередитися на забезпеченні внутрішнього ринку.

Висока вартість сирої нафти тепер змушує незалежні нафтопереробні компанії скорочувати обсяги переробки,

– пояснив віцепрезидент Rystad Energy Є Лінь.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Він додав, що державні заводи також входять у сезон ремонтів, тому не зможуть перекрити дефіцит.

У підсумку галузь має дуже мало простору для маневру,

– зазначив керівник компанії.

Які обмеження на експорт запровадили

Цього року Китай скоротив переробку нафти приблизно на 7%. Перебої із постачанням змусили нафтові компанії знижувати завантаження заводів.

У березні Пекін взагалі запровадив обмеження на експорт пального, щоб уникнути гострого дефіциту. Однак у середині липня влада почала поступово послаблювати ці заходи:

у серпні китайський експорт бензину та дизеля відновився до рівнів, близьких до війни в Ірані;

у вересні, як очікується, поставки залишалися високими.

Однак наразі Китай досі не оголосив план експорту пального для нафтопереробників на жовтень, що посилює побоювання учасників ринку щодо нового бану.

Нагадаємо, наразі ситуація з пальним у світі напружена, особливо з дизелем. Через перебої з постачанням з країн Перської затоки та Росії ціни на пальне швидко ростуть, а пропозиція падає. У США вже навіть задумалися про заборону на експорт дизеля. Обмеження Китаю можуть ще більше погіршити ситуацію.