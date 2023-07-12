Почти 200 миллионов долларов: сколько успели заработать майнеры в 2023 году

Во ІІ квартале 2023 года майнеры успели значительно приумножить свои доходы. Их заработок составил около 200 миллионов долларов.

Сколько заработали майнеры

За ІІ квартал 2023 года майнеры заработали 184 миллиона долларов на комиссиях. Это на 270% больше, чем в начале этого года. Аналитики считают, что рост комиссии связан с недавним скачком биткойна.

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Это способствовало появлению нового стандарта биткойна токенов "BRC-20", использующего записи Ordinals, который представили в марте. Также выросли доходы от основной деятельности.

От общей суммы 2,4 миллиарда долларов, зкоторые заработали майнеры за квартал, плата за транзакции составила всего 7,7%. Другая сумма поступила как вознаграждение за блок биткойна. Пока майнеры получают 6,25 биткойна за добычу каждого блока, но эта сумма снизится до 3,12 биткойна после следующего халвинга, который ожидается в мае 2024 года.

Немного о доходах майнеров

В мае 2023 года они заработали на комиссиях по транзакциям 120 миллионов долларов. Общий объем комиссий в сети биткойна достиг пятилетнего максимума – 13,4 биткойна в час.

По сравнению с апрелем совокупный доход майнеров за все сделки вырос до 13,7% – 916 миллионов долларов.

Три самых перспективных криптовалюты

Михаэль ван де Поппе выделил 3 токена, которые имеют наибольшие перспективы для роста в будущем. К ним относятся: Arbitrum (ARB), Aptos (APT) и SUI (SUI).

7 июля Arbitrum торговался в пределах 1,1 доллара — это на 2,04% ниже показателей предыдущего дня. В то же время рыночная капитализация токена составляет 10,9 миллиарда долларов, а суточные торговые сделки свыше 215,3 миллиона долларов.

В тот же день Aptos упал на 4,06%, тогда монета стоила в 7,18 доллара. Общее предложение циркулирующих на рынке монет составило 7,4 миллиарда долларов, а трейдеры оформили суточные торговые соглашения на сумму 145,3 миллиона долларов.