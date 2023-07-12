Майже 200 мільйонів доларів: скільки встигли заробити майнери у 2023 році

У ІІ кварталі 2023 року майнери встигли значно примножити свої прибутки. Їх заробіток склав майже 200 мільйонів доларів.

Скільки заробили майнери

За ІІ квартал 2023 року майнери заробили 184 мільйони доларів на комісіях. Це на 270% більше ніж на початку цього року. Аналітики вважають, що зростання комісії пов'язане з нещодавнім стрибком біткойна.

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Це сприяло появі нового стандарту токенів біткойна "BRC-20", що використовує записи Ordinals, який представили в березні. Також зросли доходи від основної діяльності.

Від загальної суми 2,4 мільярда доларів, які заробили майнери за квартал, плата за транзакції становила всього 7,7%. Інша сума надійшла як винагорода за блок біткойна. Поки що майнери отримують 6,25 біткойна за видобуток кожного блоку, але ця сума знизиться до 3,12 біткойна після наступного халвінгу, який очікується у травні 2024 року.

Трохи про прибутки майнерів

У травні 2023 року вони загалом заробили на комісіях за транзакціями 120 мільйоні доларів. Натомість загальний обсяг комісій у мережі біткойна досяг п'ятирічного максимуму – 13,4 біткойна за годину

Порівняно з квітнем сукупний дохід майнерів за усі операції зріс до 13,7% – 916 мільйонів доларів.

Три найперспективніші криптовалюти

Міхаель ван де Поппе виділив 3 токени, які мають найбільші перспективи для зростання у майбутньому. До них належать: Arbitrum (ARB), Aptos (APT) та SUI (SUI).

7 липня Arbitrum торгувався в межах 1,1 долара — це на 2,04% нижче за показники попереднього дня. Натомість ринкова капіталізація токена складає 10,9 мільярда доларів, а добові торгові угоди понад 215,3 мільйона доларів.

У той же день Aptos впав на 4,06%, тоді монета коштувала 7,18 долара. Загальна пропозиція монет, що циркулюють на ринку, склала 7,4 мільярда доларів, а трейдери оформили добові торгові угоди на суму 145,3 мільйона доларів.