Іноземців позбавили податків на криптовалюту
Ізраїльський депутат парламенту Дан Іллуз повідомив, що раніше співробітники криптокомпаній платили подвійні податки за свою діяльність, порівняно з працівниками традиційної технологічної галузі, і це було не справедливо. Ініціативу активно підтримує уряд крани.
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Поправки забезпечують рівний рівень оподаткування, що сприяє підвищенню привабливості Ізраїлю для іноземних інвесторів на ринку криптовалют. Раніше вони не користувалися тими ж перевагами в секторі блокчейн, що і традиційні інвестори.
До слова, у січні Управління з цінних паперів Ізраїлю (ISA) запропонувало вести крипту у закони, які регулюють:
- цінні папери;
- спільні інвестиції;
- інвестиційні консультації;
- маркетинг;
- управління портфелем.
Відповідно визначення терміну "криптовалюта" стало таким – "цифрове представлення вартості, що використовується для цілей фінансового інвестування, яке може передаватися і зберігатися в електронному вигляді за допомогою розподіленого запису або іншої технології".
У світі з'явиться перший Біткойн-ШІ
Біткойн-ШІ має стати великою мовною моделлю, побудованою на базових знаннях і цінностях койна. Її створили, щоб надати альтернативу узагальненим мовним моделям і зберегти знання спільноти біткойна.
Ми вважаємо, що необхідно створити альтернативу основним, узагальненим великим мовним моделям, і, зокрема, потрібно місце, де весь колективний глобальний інтелект і знання про Біткоїн зберігаються і стають доступними для всіх,
– розповів представник компанії.
Які функції виконуватиме Біткойн-ШІ:
- навчання моделей, які оптимізують енергоспоживання та підвищують загальну продуктивність;
- полегшення майнерам контролю над своїми операціями;
- визначати тенденції ринку;
- аналіз історичних даних, щоб зробити прогнози поведінки ціни біткойна.
Також протягом декількох тижнів цю модель викладуть у відкритий доступ, щоб вся біткойн-спільнота могла долучитися до навчання та вдосконалення ШІ.