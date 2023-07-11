Иностранцев лишили налогов на криптовалюту
Израильский депутат парламента Дан Иллуз сообщил, что ранее сотрудники криптокомпаний платили двойные налоги за свою деятельность по сравнению с работниками традиционной технологической отрасли и это было не справедливо. Инициативу активно поддерживает правительство краны.
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Поправки обеспечивают равный уровень налогообложения, что способствует повышению привлекательности Израиля для иностранных инвесторов на рынке криптовалют. Раньше они не пользовались теми же преимуществами в секторе блокчейна, что и традиционные инвесторы.
К слову, в январе Управление по ценным бумагам Израиля (ISA) предложило вести крипту в регулирующие законы:
- ценные бумаги;
- общие инвестиции;
- инвестиционные консультации;
- маркетинг;
- управление портфелем.
Соответственно определение термина "криптовалюта" стало следующим. "цифровое представление стоимости, используемое для целей финансового инвестирования, которое может передаваться и храниться в электронном виде посредством распределенной записи или другой технологии".
В мире появится первый Биткойн-ШИ
Биткойн-ШИ должна стать большой языковой моделью, построенной на базовых знаниях и ценностях койна Ее создали, чтобы предоставить альтернативу обобщенным языковым моделям и сохранить знания сообщества биткойна.
Мы считаем, что необходимо создать альтернативу основным, обобщенным большим языковым моделям, и, в частности, нужно место, где весь коллективный глобальный интеллект и знания о Биткоине сохраняются и становятся доступными для всех,
– рассказал представитель компании.
Какие функции будет выполнять Биткойн-ШИ:
- обучение моделей, оптимизирующих энергопотребление и повышающих общую производительность;
- облегчение майнерам контроля за своими операциями;
- определять тенденции рынка;
- анализ исторических данных, чтобы сделать прогнозы поведения цены биткойной.
Также в течение нескольких недель эту модель выложат в открытый доступ, чтобы все биткойн-сообщество могло приобщиться к обучению и совершенствованию ИИ.