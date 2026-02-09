"Дефицит безумный": все запасы зарядных станций из Европы уже приехали в Украину
- Около 80% запасов зарядных станций с европейских складов было отправлено в Украину из-за высокого спроса.
- Средняя наценка на зарядные станции составляет 20%, а их цена значительно выросла из-за изменения курса евро и потребности в авиадоставке.
Из-за длительных отключений света среди украинцев наблюдается большой спрос на электрооборудование. Поэтому почти все запасы зарядных станций, которые были на складах в Европе, уже отправили в Украину.
Откуда поступают зарядные станции?
Об этом рассказал бренд-менеджер компании по продаже зарядных станций Сергей Силин в эфире КИЕВ24.
Речь идет о станциях, которые находились на европейских стоках для разных стран:
- для Германии;
- Франции;
- Нидерландов;
- Испании и тому подобное.
Оно все приехало в Украину. И аллокация была процентов на 80 всех зарядных станций в Украину. То есть оно здесь у нас, и оно все разошлось среди наших граждан,
– отметил Силин.
Какую наценку делают продавцы?
Сегодняи наценка на оборудование для разных продавцов в среднем составляет 20%. По словам бренд-менеджера, это и маржинальность, которая дает возможность компаниям сотрудничать с крупными торговыми сетями.
При этом зарядные станции значительно подорожали по сравнению, например, с октябрем 2025 года. Это объясняется несколькими причинами:
- Курс евро изменился, а большинство официальных дистрибьюторов привязывают цены именно к европейской валюте;
- Большой дефицит на рынке заставляет дистрибьюторов заказывать сейчас зарядные станции авиадоставкой, что добавляет 30 – 35% к стоимости оборудования.
Аналогичная ситуация и у отечественных производителей зарядных станций. В Украине, как говорит Силин, таких пока есть 4 – 5 серьезных компаний. Но и они все комплектующие закупают в Китае, что тоже влияет на стоимость.
Они все так же собирают из китайских запчастей, так же его продают. И у них тоже, кстати, дефицит. У них очень сильный, безумный дефицит,
– резюмировал Силин.
Сколько станций накупили украинцы?
На конец января 2026 года украинцы в целом накупили зарядных станций совокупной мощностью более 3 гигаватт – почти столько производит Южноукраинская АЭС. Об этом Delo.ua сообщил соучредитель DroneUA Валерий Яковенко.
Весь период, который мы сегодня анализируем, – это период повышенного спроса. Мы начали энергетическое направление в 2021 году и чувствовали системный рост рынка в течение 2022 года – до 10 октября, когда произошел первый пик потребления энергонезависимых технологий,
– отметил эксперт.
По его словам, украинцы сейчас чаще всего выбирают:
- между пиковыми периодами спроса – станции емкостью 256 – 1 000 ватт-часов;
- во время блэкаутов – более мощные системы на 1 000 – 2 000 ватт-часов.
Бизнес чаще отдает предпочтение системам большой емкости до 90 киловатт-часов, нередко сочетая их с собственными генераторами.
Какую поддержку оказывает государство?
Правительство приняло решение направить дополнительные средства на поддержку детей с особыми потребностями. За счет Фонда декарбонизации государство закупит около 10 тысяч портативных зарядных станций емкостью примерно 2 киловатт-часа. Такое оборудование передадут детям с инвалидностью подгруппы А.
Кроме того, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что уже более 9 тысяч предпринимателей из социально важных сфер подали заявки на получение единовременной государственной помощи. Речь идет о выплатах до 15 тысяч гривен, которые должны помочь бизнесу обеспечить автономную работу во время аварийных отключений электроэнергии.