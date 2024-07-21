Сотни тысяч гривен: нардепы хотят поднять свои пенсии: нардепы хотят поднять свои пенсии

56 народных депутатов Украины обратились в Конституционный Суд с требованиями проверить правомерность решения об отмене перерасчета пенсий на основе зарплаты для нардепов, которые получали выплаты до 2017 года. Из-за этого их пенсия может вырасти от 17,8 тысячи до почти 29 тысяч гривен.

Нардепы обратились в Конституционный Суд

Народные депутаты Украины ранее имели право получать 60% от оклада работающего депутата после достижения 62-летнего возраста. Эта пенсионная схема будет увеличиваться в соответствии с любым повышением зарплаты депутатов, которое происходит ежегодно. Такая корректировка гарантирует, что депутаты, которые выйдут на пенсию, получат справедливую и пропорциональную пенсию в соответствии с их стажем работы.

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В 2015 году "особые" пенсионные права народных депутатов были отменены, что привело к изменению способа начисления их пенсий. Вместо того, чтобы привязываться к зарплате действующего депутата, пенсии теперь индексируются. Однако данные ПФУ свидетельствуют, что средняя пенсия народного депутата составляет 17,9 тысячи гривен, что значительно превышает среднюю пенсию рядового украинца.

Недавно группа народных депутатов обратилась в Конституционный Суд из-за своего недовольства пенсионным обеспечением. В общем 56 действующих народных депутатов объединились, чтобы отстаивать права своих коллег-парламентариев. Они настаивают на восстановлении действия закона, согласно которому заработная плата народных депутатов была бы увеличена до 60% от заработной платы действующего депутата.

Если КСУ согласится с требованиями народных депутатов, повышение составит более 10 тысяч гривен. Также они смогут требовать у ПФУ компенсировать им невыплаченные суммы за прошлые годы в судебном порядке.

То есть депутаты смогут получить сотни тысяч гривен через судебные процедуры.