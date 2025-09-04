Топ регионов: стало известно, где в Украине самые высокие зарплаты
- Госстат обновил статистическую и финансовую отчетность, что позволит отслеживать зарплаты в Украине.
- Исторически самые высокие зарплаты фиксировали в Киеве, Киевской области и крупных промышленных регионах.
Зарплаты в Украине отличаются в зависимости от региона. С 2022 года данные о показателях самых высоких зарплат не обновляли, однако стало известно, где исторически люди зарабатывают больше всего.
Где в Украине самые высокие показатели зарплат?
В июле Госстат возобновил ведение статистической и финансовой отчетности, сообщает 24 Канал.
Это означает, что представление отчетности снова является обязательным для всех предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей, которые привлечены к государственным статистическим наблюдениям. Итак, это даст возможность снова отслеживать уровень зарплат в Украине.
Информацию не обновляли с 2022 года, однако исторически самые высокие показатели зарплат фиксировали в Киеве и Киевской области, а также в крупных областных центрах и промышленных регионах.
Где в Украине находятся промышленные регионы?
В Украине сформировались четыре многоотраслевых промышленных района: Донецкий, Приднепровский, Прикарпатский и Прибужский. Также иногда выделяют Северо-Восточный и Причерноморский.
Что известно о зарплатах в Украине?
- Средняя зарплата в Украине составляет 26 499 гривен брутто, а "чистый" доход после налогообложения – 20 404 гривны. Самые высокие зарплаты имеют работники ИТ, финансов и авиации, а самые низкие – в образовании, культуре и творческих сферах.
- С 1 сентября изменятся зарплаты учителей. В частности, увеличится надбавка за неблагоприятные условия труда для учителей с 1 000 до 2 000 гривен ежемесячно. Важно, что эта выплата является обязательной и не зависит от результатов работы школы или личных показателей.
- Минфин прогнозирует, что минималка украинцев на 2026-2028 годы будет меньше, чем ожидалось, но прожиточный минимум будет выше. С 1 января 2026 года минимальную зарплату повысят до 8 647 гривен вместо ожидаемых 8 688 гривен.