Зарплаты в Украине отличаются в зависимости от региона. С 2022 года данные о показателях самых высоких зарплат не обновляли, однако стало известно, где исторически люди зарабатывают больше всего.

Где в Украине самые высокие показатели зарплат?

В июле Госстат возобновил ведение статистической и финансовой отчетности, сообщает 24 Канал.

Это означает, что представление отчетности снова является обязательным для всех предприятий, учреждений, организаций и предпринимателей, которые привлечены к государственным статистическим наблюдениям. Итак, это даст возможность снова отслеживать уровень зарплат в Украине.

Информацию не обновляли с 2022 года, однако исторически самые высокие показатели зарплат фиксировали в Киеве и Киевской области, а также в крупных областных центрах и промышленных регионах.

Где в Украине находятся промышленные регионы? В Украине сформировались четыре многоотраслевых промышленных района: Донецкий, Приднепровский, Прикарпатский и Прибужский. Также иногда выделяют Северо-Восточный и Причерноморский.

Что известно о зарплатах в Украине?