Зарплати в Україні відрізняються залежно від регіону. З 2022 року дані про показники найвищих зарплат не оновлювали, проте стало відомо, де історично люди заробляють найбільше.

Де в Україні найвищі показники зарплат?

У липні Держстат поновив ведення статистичної та фінансової звітності, повідомляє 24 Канал.

Це означає, що подання звітності знову є обов'язковим для всіх підприємств, установ, організацій та підприємців, які залучені до державних статистичних спостережень. Отже, це дасть можливість знову відстежувати рівеь зарплат в Україні.

Інформацію не оновлювали з 2022 року, проте історично найвищі показники зарплат фіксували у Києві та Київській області, а також у великих обласних центрах та промислових регіонах.

Де в Україні знаходяться промислові регіони? В Україні сформувалися чотири багатогалузеві промислові райони: Донецький, Придніпровський, Прикарпатський і Прибузький. Також інколи виокремлюють Північно-Східний та Причорноморський.

Що відомо про зарплати в Україні?