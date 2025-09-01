Какие зарплаты у украинцев?

Лидерами по доходам остаются информационные технологии, финансы и авиация, тогда как самые низкие зарплаты получают работники образования, культуры и творческих сфер, свидетельствуют данные Государственной службы статистики по состоянию на июль 2025 года, передает 24 Канал.

Зарплаты по секторам экономики

Сельское, лесное и рыбное хозяйство – 24 929 гривен брутто (19 195 гривен "чистыми"), из них сельское хозяйство – 24 833 гривен (19 121 гривен "чистыми").

Промышленность – 29 063 гривен (22 379 гривен "чистыми").

Строительство – 22 775 гривен (17 537 гривен "чистыми").

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта и мотоциклов – 31 424 гривен (24 196 гривен "чистыми").

Транспорт и логистика

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 26 612 гривен (20 491 гривен "чистыми").

Наземный и трубопроводный транспорт – 23 807 гривен (18 331 гривен "чистыми").

Водный транспорт – 24 729 гривен (19 041 гривен "чистыми").

Авиационный транспорт – 57 946 гривен (44 618 гривен "чистыми").

Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта – 28 979 гривен (22 314 гривен "чистыми").

Почтовая и курьерская деятельность – 19 589 гривен (15 084 гривен "чистыми").

Гостиничный бизнес и питание

Временное размещение и организация питания – 19 612 гривен (15 101 гривен "чистыми").

Технологии и финансы

Информация и телекоммуникации – 67 222 гривен (51 761 гривен "чистыми").

Финансовая и страховая деятельность – 55 994 гривен (43 115 гривен "чистыми").

Недвижимость и профессиональные услуги

Операции с недвижимостью – 22 987 гривен (17 700 гривен "чистыми").

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 34 068 гривен (26 232 гривен "чистыми"), из них научные исследования и разработки – 26 354 гривен (20 293 гривен "чистыми").

Административные и государственные услуги

Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 20 341 гривен (15 663 гривен "чистыми").

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 33 896 гривен (26 100 гривен "чистыми").

Здравоохранение и образование

Здравоохранение и социальная помощь – 20 062 гривен (15 448 гривен "чистыми"), из них здравоохранение – 20 326 гривен (15 651 гривен "чистыми").

Образование – 16 029 гривен (12 342 гривен "чистыми").

Искусство, спорт и культура

Искусство, спорт, развлечения и отдых – 18 150 гривен (13 976 гривен "чистыми").

Творчество, искусство и развлечения – 14 468 гривен (11 140 гривен "чистыми").

Библиотеки, архивы, музеи и учреждения культуры – 14 873 гривен (11 452 гривен "чистыми").

Предоставление других видов услуг – 29 123 гривен (22 425 гривен "чистыми").

Какая минимальная зарплата в Украине?