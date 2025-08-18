Кабмин планирует повышение базовой оплаты именно для врачей первичной и экстренной медицины. Об этом премьер-министр Юлия Свириденко заявила во время представления проекта программы правительства.

Как вырастут выплаты врачей?

Базовая выплата для некоторых врачей должна вырасти до 35 000 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на БизнесЦензор.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Мы повысим зарплату медиков: базовая оплата врачей первичной и экстренной медицины должна быть не ниже 35 000 гривен.

Также Свириденко отметила, что со следующего года украинцы смогут проходить ежегодные плановые обследования. Речь идет о гражданах моложе 40 лет.

Раз в год каждый человек в возрасте до 40 лет сможет пройти обследование,

– отметила Свириденко.

Обратите внимание! Свириденко также напомнила о помощи 200 тысяч гривен для врачей, которые завершили обучение и будут работать в сельской местности или на прифронтовой территории.