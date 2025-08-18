Кабмін планує підвищення базової оплати саме для лікарів первинної та екстреної медицини. Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила під час представлення проєкту програми уряду.

Як зростуть виплати лікарів?

Базова виплата для деяких лікарів має зрости до 35 000 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на БізнесЦензор.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України Ми підвищимо зарплату медиків: базова оплата лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 000 гривень.

Також Свириденко наголосила, що з наступного року українці зможуть проходити щорічні планові обстеження.Йдеться про громадян молодше 40 років.

Раз на рік кожна людина віком до 40 років зможе пройти обстеження,

– зазначила Свириденко.

Зверніть увагу! Свириденко також нагадала про допомогу 200 тисяч гривень для лікарів, які завершили навчання та будуть працювати у сільській місцевості чи на прифронтовій території.