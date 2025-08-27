До 350 тысяч снарядов в год: Rheinmetall запускает крупнейший завод боеприпасов
- Немецкий концерн Rheinmetall открывает крупнейший в Европе завод по производству артиллерийских боеприпасов, расположен в городе Унтерлюс, с планируемой мощностью 350,000 снарядов в год до 2027 года.
Общие инвестиции в строительство завода составили около 500 миллионов евро, создано более 500 рабочих мест, а также запланировано запустить изготовление реактивной артиллерии в 2026 году.
Немецкий концерн Rheinmetall открывает завод по производству артиллерийских боеприпасов, который станет крупнейшим в Европе. Запуск комплекса происходит на фоне обсуждений о предоставлении Украине гарантий безопасности европейскими государствами и планов Германии существенно расширить свою армию.
Что будет производить новый завод?
Торжественное открытие предприятия запланировано на 27 августа при участии генерального секретаря НАТО Марка Рютте, вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля, министра обороны Бориса Писториуса и директора компании Армина Паппергера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Смотрите также Немецкий концерн готов вооружить миротворцев в Украине
Завод расположен в городе Унтерлюс, вблизи Ганновера. Его строительство начали еще во времена бывшего канцлера Германии Олафа Шольца в 2024 году. Открыть предприятие планировали в конце весны – в начале лета 2025 года, но несколько задержались.
- Пробное производство артснарядов на заводе стартовало во II квартале 2025 года.
- Полной мощности завод должен набрать до 2027 года – она составит 350 000 снарядов калибра 155-миллиметровых снарядов в год.
Новый завод имеет в своем составе 2 корпуса:
- один – для производства 155-мм снарядов;
- второй – для сборки, снаряжения и упаковки боеприпасов.
Общие инвестиции в строительство завода составили около 500 миллионов евро. На предприятии создадут более 500 рабочих мест.
Сегмент вооружения и боеприпасов стал главным драйвером роста Rheinmetall последние три года. В первой половине 2025-го продажи этого направления достигли 724 миллионов евро,
– отмечает издание.
Кроме того, в 2026 году Rheinmetall также планирует запустить изготовление реактивной артиллерии.
Стоит знать! Инфраструктура компании по производству снарядов калибра 155 миллиметров охватывает несколько европейских стран. В частности, Rheinmetall имеет заводы в Литве и Латвии, Испании и Венгрии. А недавно руководство сообщило, что в Болгарии построят новый завод по изготовлению боеприпасов и пороха.
Что известно о Rheinmetall?
Rheinmetall AG – ведущая немецкая и одна из крупнейших в Европе компаний в сфере оборонной и автомобильной промышленности. Она была основана еще в 1889 году. Компания специализируется на производстве бронетехники, артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, электроники и автомобильных компонентов.
Rheinmetall в Украине: что известно?
- Немецкий концерн также строит завод по производству снарядов калибра 155 миллиметров в Украине. Запустить изготовление снарядов хотят уже в следующем году. При этом объемы производства планируют увеличить с запланированных 150 000 до 300 000 в год.
- Правда, руководство Rheinmetall выражало недовольство темпами строительства темпами строительства завода в Украине и жаловалось на слишком высокий уровень бюрократии. Министр обороны Денис Шмыгаль даже провел телефонный разговор с руководителем компании Армином Паппергером и заверил, что строительство предприятия происходит по плану.
- Стоит добавить, что за 2024 год Rheinmetall получил рекордное количество заказов – больше, чем за предыдущие 15 лет вместе взятые. На них компания заработала около 10 миллиардов евро в прошлом году и не планирует останавливаться.