Немецкий концерн Rheinmetall открывает завод по производству артиллерийских боеприпасов, который станет крупнейшим в Европе. Запуск комплекса происходит на фоне обсуждений о предоставлении Украине гарантий безопасности европейскими государствами и планов Германии существенно расширить свою армию.

Что будет производить новый завод?

Торжественное открытие предприятия запланировано на 27 августа при участии генерального секретаря НАТО Марка Рютте, вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля, министра обороны Бориса Писториуса и директора компании Армина Паппергера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Немецкий концерн готов вооружить миротворцев в Украине

Завод расположен в городе Унтерлюс, вблизи Ганновера. Его строительство начали еще во времена бывшего канцлера Германии Олафа Шольца в 2024 году. Открыть предприятие планировали в конце весны – в начале лета 2025 года, но несколько задержались.

Пробное производство артснарядов на заводе стартовало во II квартале 2025 года.

Полной мощности завод должен набрать до 2027 года – она составит 350 000 снарядов калибра 155-миллиметровых снарядов в год.

Новый завод имеет в своем составе 2 корпуса:

один – для производства 155-мм снарядов;

второй – для сборки, снаряжения и упаковки боеприпасов.

Общие инвестиции в строительство завода составили около 500 миллионов евро. На предприятии создадут более 500 рабочих мест.

Сегмент вооружения и боеприпасов стал главным драйвером роста Rheinmetall последние три года. В первой половине 2025-го продажи этого направления достигли 724 миллионов евро,

– отмечает издание.

Кроме того, в 2026 году Rheinmetall также планирует запустить изготовление реактивной артиллерии.

Стоит знать! Инфраструктура компании по производству снарядов калибра 155 миллиметров охватывает несколько европейских стран. В частности, Rheinmetall имеет заводы в Литве и Латвии, Испании и Венгрии. А недавно руководство сообщило, что в Болгарии построят новый завод по изготовлению боеприпасов и пороха.

Что известно о Rheinmetall? Rheinmetall AG – ведущая немецкая и одна из крупнейших в Европе компаний в сфере оборонной и автомобильной промышленности. Она была основана еще в 1889 году. Компания специализируется на производстве бронетехники, артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, электроники и автомобильных компонентов.

Rheinmetall в Украине: что известно?