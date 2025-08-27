Німецький концерн Rheinmetall відкриває завод із виробництва артилерійських боєприпасів, який стане найбільшим в Європі. Запуск комплексу відбувається на тлі обговорень щодо надання Україні гарантій безпеки європейськими державами та планів Німеччини суттєво розширити свою армію.

Що вироблятиме новий завод?

Урочисте відкриття підприємства заплановане на 27 серпня за участі генерального секретаря НАТО Марка Рютте, віцеканцлера Німеччини Ларса Клінґбайля, міністра оборони Бориса Пісторіуса та директора компанії Арміна Паппергера, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Завод розташований у місті Унтерлюс, поблизу Ганновера. Його будівництво розпочали ще за часів колишнього канцлера Німеччини Олафа Шольца у 2024 році. Відкрити підприємство планували наприкінці весни – на початку літа 2025 року, але дещо затрималися.

Пробне виробництво артснарядів на заводі стартувало в ІІ кварталі 2025 року.

Повної потужності завод має набрати до 2027 року – вона становитиме 350 000 снарядів калібру 155-міліметрових снарядів на рік.

Новий завод має у своєму складі 2 корпуси:

один – для виробництва 155-мм снарядів;

другий – для збирання, спорядження та пакування боєприпасів.

Загальні інвестиції у будівництво заводу склали близько 500 мільйонів євро. На підприємстві створять понад 500 робочих місць.

Сегмент озброєння та боєприпасів став головним драйвером зростання Rheinmetall останні три роки. У першій половині 2025-го продажі цього напряму сягнули 724 мільйони євро,



Окрім того, у 2026 році Rheinmetall також планує запустити виготовлення реактивної артилерії.

Варто знати! Інфраструктура компанії з виробництва снарядів калібру 155 міліметрів охоплює кілька європейських країн. Зокрема, Rheinmetall має заводи у Литві та Латвії, Іспанії та Угорщині. А нещодавно керівництво повідомило, що у Болгарії збудуть новий завод з виготовлення боєприпасів та пороху.

Що відомо про Rheinmetall? Rheinmetall AG – провідна німецька та одна з найбільших у Європі компаній у сфері оборонної та автомобільної промисловості. Вона була заснована ще у 1889 році. Компанія спеціалізується на виробництві бронетехніки, артилерійських боєприпасів, систем ППО, електроніки й автомобільних компонентів.

Rheinmetall в Україні: що відомо?