Экономика Новости экономики Зеленский предложил Греции совместно производить оружие
16 ноября, 18:49
Зеленский предложил Греции совместно производить оружие

Надежда Батюк
Основні тези
  • Президент Владимир Зеленский посетил Афины 16 ноября.
  • Зеленский предложил греческим промышленникам совместное производство оружия.

Президент Владимир Зеленский 16 ноября прибыл с визитом в Афины. Глава государства предложил греческим промышленникам совместно производить оружие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Что известно о договоренностях Украины с Грецией?

По словам президента, Украина, защищаясь в этой войне, разработала очень много образцов действительно эффективного оружия. Зеленский отметил, что предложил Греции создать совместное производство.

Мы приглашаем партнеров к сотрудничеству, к совместному производству (оружия – 24 Канал), совместных усилий ради более прочных арсеналов Европы. Мы надеемся на результаты,
– рассказал глава государства.

Общение Владимира Зеленского и Кириакоса Мицотакиса с журналистами: видео Офиса Президента

Что стоит знать о визите Зеленского в Грецию?

  • Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Афины. В аэропорту его встретил вице-премьер-министр Костис Хадзидакс. После короткого разговора политиков кортеж с Зеленским отправился в путь.

  • Глава государства также встретился с президентом Греции Константином Тасуласом. В ходе встречи политик сравнил Северный Кипр с российской агрессией против Украины. По словам президента Греции, агрессивный ревизионизм и изменение границ силой являются неприемлемыми.

  • По итогам визита Украина заключила соглашение с Грецией об импорте газа, чтобы компенсировать потери в украинской добыче из-за российских атак. Поставки начнутся уже в январе 2026 года.