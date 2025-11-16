Зеленский предложил Греции совместно производить оружие

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

Что известно о договоренностях Украины с Грецией?

По словам президента, Украина, защищаясь в этой войне, разработала очень много образцов действительно эффективного оружия. Зеленский отметил, что предложил Греции создать совместное производство.

Мы приглашаем партнеров к сотрудничеству, к совместному производству (оружия – 24 Канал), совместных усилий ради более прочных арсеналов Европы. Мы надеемся на результаты,

– рассказал глава государства.

Общение Владимира Зеленского и Кириакоса Мицотакиса с журналистами: видео Офиса Президента

Что стоит знать о визите Зеленского в Грецию?