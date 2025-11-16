Зеленский предложил Греции совместно производить оружие
Президент Владимир Зеленский 16 ноября прибыл с визитом в Афины. Глава государства предложил греческим промышленникам совместно производить оружие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.
Что известно о договоренностях Украины с Грецией?
По словам президента, Украина, защищаясь в этой войне, разработала очень много образцов действительно эффективного оружия. Зеленский отметил, что предложил Греции создать совместное производство.
Мы приглашаем партнеров к сотрудничеству, к совместному производству (оружия – 24 Канал), совместных усилий ради более прочных арсеналов Европы. Мы надеемся на результаты,
– рассказал глава государства.
Общение Владимира Зеленского и Кириакоса Мицотакиса с журналистами: видео Офиса Президента
Что стоит знать о визите Зеленского в Грецию?
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Афины. В аэропорту его встретил вице-премьер-министр Костис Хадзидакс. После короткого разговора политиков кортеж с Зеленским отправился в путь.
Глава государства также встретился с президентом Греции Константином Тасуласом. В ходе встречи политик сравнил Северный Кипр с российской агрессией против Украины. По словам президента Греции, агрессивный ревизионизм и изменение границ силой являются неприемлемыми.
По итогам визита Украина заключила соглашение с Грецией об импорте газа, чтобы компенсировать потери в украинской добыче из-за российских атак. Поставки начнутся уже в январе 2026 года.