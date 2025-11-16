Зеленський запропонував Греції спільно виробляти зброю

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Що відомо про домовленості України з Грецією?

За словами президента, Україна, захищаючись у цій війні, розробила дуже багато зразків дійсно ефективної зброї. Зеленський зазначив, що запропонував Греції створити спільне виробництво.

Ми запрошуємо партнерів до співпраці, до спільного виробництва (зброї – 24 Канал), спільних зусиль заради більш міцних арсеналів Європи. Ми сподіваємось на результати,

– розповів глава держави.

Спілкування Володимира Зеленського та Кіріакоса Міцотакіса із журналістами: відео Офісу Президента

Що варто знати про візит Зеленського до Греції?