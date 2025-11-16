Зеленський запропонував Греції спільно виробляти зброю
- Президент Володимир Зеленський відвідав Афіни 16 листопада.
- Зеленський запропонував грецьким промисловцям спільне виробництво зброї.
Президент Володимир Зеленський 16 листопада прибув з візитом до Афін. Глава держави запропонував грецьким промисловцям спільно виробляти зброю.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час пресконференції з прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом.
Дивіться також Зеленський прибув з візитом у Грецію
Що відомо про домовленості України з Грецією?
За словами президента, Україна, захищаючись у цій війні, розробила дуже багато зразків дійсно ефективної зброї. Зеленський зазначив, що запропонував Греції створити спільне виробництво.
Ми запрошуємо партнерів до співпраці, до спільного виробництва (зброї – 24 Канал), спільних зусиль заради більш міцних арсеналів Європи. Ми сподіваємось на результати,
– розповів глава держави.
Спілкування Володимира Зеленського та Кіріакоса Міцотакіса із журналістами: відео Офісу Президента
Що варто знати про візит Зеленського до Греції?
- Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом в Афіни. В аеропорту його зустрів віцепрем'єр-міністр Костіс Хадзідакс. Після короткої розмови політиків кортеж із Зеленським вирушив у дорогу.
- Глава держави також зустрівся з президентом Греції Костянтином Тасуласом. У ході зустрічі політик порівняв Північний Кіпр з російською агресією проти України. За словами президента Греції, агресивний ревізіонізм і зміна кордонів силою є неприйнятними.
- За підсумками візиту Україна уклала угоду з Грецією про імпорт газу, щоб компенсувати втрати в українському видобутку через російські атаки. Постачання розпочнеться вже в січні 2026 року.