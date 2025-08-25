Плюс 600 вагонов ежедневно: до украинских портов везут все больше зерна
- Объемы отгрузки зерна в портах Одессы выросли на 638 вагонов ежедневно, сейчас через железную дорогу поступает 5 992 вагона в сутки.
В порты Дуная количество вагонов сократилось на 97 единиц в сутки, однако выгрузка урожая зерновых увеличилась на 5 вагонов – до 61 вагона в сутки.
В Украине растут объемы отгрузки зерна в морские порты. Однако ситуация в портах Дуная значительно отличается.
Как растет отгрузка зерна?
За прошедшую неделю показатель выгрузки украинского зерна в портах Большой Одессы за сутки вырос на 77 вагонов. Он составил 125 вагонов в день, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр транспортных стратегий.
Директор департамента технологии перевозок и коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев сообщил, что в целом количество вагонов с зерном, которые направляются каждые сутки в порты Одессы, выросло на 638 единиц.
- Сейчас в Одессу по железной дороге идут ежесуточно 5 992 вагона.
- Показатель выгрузки зерновых в сутки в среднем увеличился на 18 единиц – до 1 245 вагонов.
Важно! Вместе с тем в порты Дуная, наоборот, меньше везут зерна. Количество вагонов, курсирующих в этом направлении ежесуточно сократилось на 97 единиц за неделю – до 77 единиц. Однако выгрузка зерна увеличилась в среднем на 5 вагонов в сутки – до 61 вагона.
Какая ситуация в Украине с зерновыми?
- Аграрии Украины уже обработали 60% засеянных площадей в этом году. На 22 августа они собрали более 27 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. Лидируют по сбору урожая аграрии Одесской, Кировоградской и Винницкой областей.
- В этом году уборка ранних зерновых в Украине несколько задержалась из-за погодных условий. Поэтому темпы экспорта зерна значительно снизились по сравнению с прошлым годом, особенно в июле. В августе экспорт ускорился, но, вероятно, по итогам месяца, не достигнет прошлогодних показателей.
- Среди зерновых Украина больше всего экспортирует пшеницу и кукурузу. По итогам прошлого года, главными странами для украинского экспорта были Польша, Испания, Нидерланды, Турция и Германия.