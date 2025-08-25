Плюс 600 вагонів щодня: до українських портів везуть все більше зерна
- Обсяги відвантаження зерна в портах Одеси зросли на 638 вагонів щодня, нині через залізницю надходить 5 992 вагони на добу.
До портів Дунаю кількість вагонів скоротилась на 97 одиниць на добу, проте вивантаження врожаю зернових збільшилося на 5 вагонів – до 61 вагона на добу.
В Україні зростають обсяги відвантаження зерна до морських портів. Однак ситуація в портах Дунаю значно відрізняється.
Як зростає відвантаження зерна?
За минулий тиждень показник вивантаження українського зерна у портах Великої Одеси за добу зріс на 77 вагонів. Він склав 125 вагонів на день, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр транспортних стратегій.
Директор департаменту технології перевезень та комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов повідомив, що загалом кількість вагонів із зерном, які прямують кожної доби до портів Одеси, зросла на 638 одиниць.
- Зараз в Одесу залізницею йдуть щодоби 5 992 вагони.
- Показник вивантаження зернових на добу в середньому збільшився на 18 одиниць – до 1 245 вагонів.
Важливо! Разом з тим до портів Дунаю, навпаки, менше везуть зерна. Кількість вагонів, що курсують в цьому напрямку щодоби скоротилась на 97 одиниць за тиждень – до 77 одиниць. Проте вивантаження зерна збільшилося в середньому на 5 вагонів на добу – до 61 вагона.
Яка ситуація в Україні із зерновими?
- Аграрії України вже обробили 60% засіяних площ у цьому році. На 22 серпня вони зібрали понад 27 мільйонів тонн зернових та зернобобових. Лідирують за збором врожаю аграрії Одеської, Кіровоградської та Вінницької областей.
- Цього року збирання ранніх зернових в Україні дещо затрималося через погодні умови. Тому темпи експорту зерна значно знизилися у порівнянні із минулим роком, особливо у липні. У серпні експорт пришвидшився, але, ймовірно, за підсумками місяця, не досягне торішніх показників.
- Серед зернових Україна найбільше експортує пшеницю та кукурудзу. За підсумками минулого року, головними країнами для українського експорту були Польща, Іспанія, Нідерланди, Туреччина та Німеччина.