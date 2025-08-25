В Україні зростають обсяги відвантаження зерна до морських портів. Однак ситуація в портах Дунаю значно відрізняється.

Як зростає відвантаження зерна?

За минулий тиждень показник вивантаження українського зерна у портах Великої Одеси за добу зріс на 77 вагонів. Він склав 125 вагонів на день, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Директор департаменту технології перевезень та комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов повідомив, що загалом кількість вагонів із зерном, які прямують кожної доби до портів Одеси, зросла на 638 одиниць.

Зараз в Одесу залізницею йдуть щодоби 5 992 вагони.

Показник вивантаження зернових на добу в середньому збільшився на 18 одиниць – до 1 245 вагонів.

Важливо! Разом з тим до портів Дунаю, навпаки, менше везуть зерна. Кількість вагонів, що курсують в цьому напрямку щодоби скоротилась на 97 одиниць за тиждень – до 77 одиниць. Проте вивантаження зерна збільшилося в середньому на 5 вагонів на добу – до 61 вагона.

Яка ситуація в Україні із зерновими?