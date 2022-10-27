Путин использует "зерновое соглашение", чтобы иметь влияние на саммите G20, — Reuters

Путин может использовать "зерновое соглашение" для того, чтобы оказать влияние на предстоящем саммите G20. Необходимость продления договоренности может дать президенту России преимущество на встрече.

Лидеры государств постараются вести переговоры с Путиным, чтобы продлить соглашение и избежать глобального дефицита на продовольственных рынках в мире. Об этом сообщил европейский дипломат, который из-за деликатности разговора решил остаться неизвестным.

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Зерновое соглашение предотвращает голод в мире

Зерновое соглашение, заключенное при посредничестве ООН, имеет решающее значение для продовольственных рынков. Украина является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, обеспечивающим своей продукцией Китай, страны ЕС, Северной Африки и Азии. Как заявила Всемирная продовольственная программа ООН, 44 миллионам людей во всем мире грозит голодная смерть из-за прекращения украинского экспорта.

С момента заключения соглашения 22 июля из черноморских портов Украины было экспортировано:

3411 тысяч тонн кукурузы;

2,354 млн тонн пшеницы;

603 тысячи тонн рапса;

541 тысяч тонн подсолнечного масла;

480 тысяч тонн подсолнечного шрота;

403 тысячи тонн ячменя и 137 тысяч тонн сои.

Путин заявлял, что с "зерновым соглашением" есть проблемы

Срок действия Стамбульского зернового соглашения, которое Украина подписала 22 июля, истекает 19 ноября. Перед окончанием 19 ноября срока действия зернового соглашения, разрешающего украинскому черноморскому экспорту зерна, российские официальные лица неоднократно заявляли, что с ним есть серьезные проблемы.

Нарушение обязательств Россией

Россия блокирует уже 175 судов с зерном, как пытаются выйти из портов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении по итогам 26 октября.

На сегодняшний день из-за сознательного российского торможения нашего продовольственного экспорта количество судов, ожидающих возможность выполнить контрактные обязательства, – уже 175. И это не просто какая-то торговая проблема. Это ухудшение доступа к пище для миллионов людей и угроза роста цен на базовые продукты на разных континентах – и в Африке, и в Азии, и в Европе.

– объяснил президент.

По его словам, если все же России удастся негативный сценарий, это завершится новым масштабным миграционным кризисом.

Неизвестно, будет ли Путин на саммите

Кремль пока не подтвердил, что Путин присутствует и отказался от комментариев. 14 октября Путин заявил, что еще не принял окончательного решения о том, поедет или нет. Если он это сделает, это будет первый крупный глобальный саммит, который он посетит с крупными западными лидерами, включая президента США Джо Байдена, с начала войны.

Напомним, президент США Джо Байден отказывается встретиться с Путиным во время саммита G20. Он сообщал, что не хочет видеть диктатора даже в коридоре или на общем фото лидеров государств.