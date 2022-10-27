Путін використає "зернову угоду", щоб "головувати" на саміті G20, — Reuters

Путін може використати "зернову угоду" для того, щоб мати вплив на майбутньому саміті G20. Необхідність продовження домовленості може дати президенту Росії перевагу на зустрічі.

Лідери держав намагатимуться вести перемовини з Путіним, щоб продовжити угоду та уникнути глобального дефіциту на продовольчих ринках у світі. Про це повідомив європейський дипломат, який через делікатність розмови вирішив залишитися невідомим.

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Зернова угода запобігає голоду у світі

Зернова угода, укладена за посередництва ООН, має вирішальне значення для продовольчих ринків. Україна є одним з найбільших експортерів зерна у світі, який забезпечує своєю продукцією Китай, країни ЄС, Північної Африки та Азії. Як заявила Всесвітня продовольча програма ООН — 44 мільйонам людей у всьому світі загрожує голодна смерть через припинення українського експорту.

З моменту укладення угоди 22 липня з чорноморських портів України було експортовано:

3411 тисяч тонн кукурудзи;

2354 тисяч тонн пшениці;

603 тисяч тонн ріпаку;

541 тисяч тонн соняшникової олії;

480 тисяч тонн соняшникового шроту;

403 тисяч тонн ячменю та 137 тисяч тонн сої.

Путін заявляв, що з "зерновою угодою" є проблеми

Термін дії Стамбульської зернової угоди, яку Україна підписала 22 липня, закінчується 19 листопада. Перед закінченням 19 листопада терміну дії зернової угоди, яка дозволяє українському чорноморському експорту зерна, російські офіційні особи неодноразово заявляли, що з нею є серйозні проблеми.

Порушення зобов'язань Росією

Наразі Росія блокує уже 175 суден з зерном, як намагаються вийти з портів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за підсумками 26 жовтня.

На сьогодні через свідоме російське гальмування нашого продовольчого експорту кількість суден, які очікують на можливість виконати контрактні зобов'язання, – вже 175. І це не просто якась торговельна проблема. Це погіршення доступу до їжі для мільйонів людей і загроза зростання цін на базові продукти на різних континентах – і в Африці, і в Азії, і в Європі,

– пояснив президент.

За його словами, якщо все ж таки Росії вдасться негативний сценарій, це завершиться новою масштабною міграційною кризою.

Невідомо, чи Путін, буде на саміті

Кремль поки не підтвердив, що Путін буде присутній і відмовився від коментарів. 14 жовтня Путін заявив, що ще не прийняв остаточного рішення щодо того, поїде чи ні. Якщо він це зробить, це буде перший великий глобальний саміт, який він відвідає разом із великими західними лідерами, включаючи президента США Джо Байдена, з початку війни.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден відмовляється зустрітися з Путіним під час саміту G20. Він повідомляв, що не хоче бачити диктатора навіть у коридорі чи на спільному фото лідерів держав.