Некоторым женщинам можно выйти на пенсию досрочно: о ком речь

Матерям, которые воспитывают лиц с инвалидностью с детства, можно подать заявление на назначение пенсии досрочно. Это можно сделать в 50 лет при наличии соответствующего стажа. Подать заявление можно как офлайн, так и онлайн.

Могут ли женщины, воспитывающие детей с инвалидностью, получить пенсию досрочно

Матери, которые воспитывали детей с инвалидностью до 6 лет, могут уйти на пенсию не в 60 лет, а в 50 лет с имеющимся страховым стажем в 15 лет, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Поэтому подать заявление можно еще до наступления 50 лет, то есть за месяц до дня рождения.

Заметьте! Для подачи заявления онлайн нужно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) и подготовить цветные копии документов.

Какие документы нужно иметь для пенсии:

Паспорт,

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН),

Документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, свидетельство о рождении ребенка и т.д.),

Свидетельство о браке в случае изменения фамилии,

Документы о признании ребенка лицом с инвалидностью с детства или ребенком с инвалидностью (выписка из акта осмотра МСЭК,

Медицинское заключение учреждения здравоохранения,

Удостоверение получателя помощи,

Справка органа, назначающего помощь, о периоде назначения такой помощи),

Справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (по желанию),

Реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк),

Фотографию для пенсионного удостоверения (2,5 х 3 см).

Как подать документы онлайн

Подата заявку на пенсию для матерей онлайн можно по следующему алгоритму: