Чтобы быть готовыми ко всему: как подготовиться к вероятному исчезновению отопления зимой

7 августа 2023, 16:01
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Многие аналитики прогнозируют, что эта зима не будет легче предыдущей, поэтому украинцам следует к ней хорошо подготовиться. В частности, есть несколько советов, как утеплить дом до зимы.

Что делать, если исчезнет отопление

В первую очередь перед отопительным сезоном нужно заменить окна (на пластиковые) и входные двери. Однако если такой возможности нет, можно воспользоваться следующими советами:

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  • пластиковые окна можно отрегулировать на плотное зимнее закрывание;
  • постелите ковры;
  • обновите при необходимости монтажную пену и силикон на окнах;
  • впускайте солнечные лучи в дом, не закрывайтесь шторами;
  • обустройте фольговой изоляцией ниши, где есть батареи;
  • приобретите дополнительный источник тепла (УФО, электробатарея);
  • купите баллоны с газом и туристические горелки;
  • пользуйтесь грелкой.

Как подготовиться к отключениям света

Следующей зимой возможны возврат отключений света из-за угрозы новых ракетных обстрелов и повышения потребления. Это в свою очередь может повлиять и на водоснабжение, поэтому к этому следует подготовиться.

Какие меры нужно принять:

  • снабдите себя резервами воды;
  • найдите и купите аккумуляторные батареи, которые позволяют заряжать энергоемкие устройства.

Удастся избежать отключений зимой

В "Укрэнерго" объяснили, что сценарий новых блекаутов очень вероятен.

Я не утверждаю, что это неотвратимый сценарий. Мы были готовы к этому в прошлом сезоне. И мы, имея этот опыт, будем к этому готовы и в следующем отопительном сезоне, если это случится,
– говорит председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

Также он добавил, что все сети к зимним максимумам потребления готовятся. Применяются нестандартные инженерные решения для создания резервных схем питания.

Массированная атака ракетная или дронова может существенно скорректировать ту картинку, которую я говорю. Поэтому нам нужно иметь какой-то запас прочности – какое-то дополнительное количество трансформаторов, энергоблоков, линий электропередач в работе, которые позволят при повреждении одного или нескольких важных элементов обеспечивать потребителей,
– добавил он.

Однако он так и сказал или такой запас создан к зиме.

 

Автор: Тетяна Стельмах