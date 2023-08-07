Чтобы быть готовыми ко всему: как подготовиться к вероятному исчезновению отопления зимой

Многие аналитики прогнозируют, что эта зима не будет легче предыдущей, поэтому украинцам следует к ней хорошо подготовиться. В частности, есть несколько советов, как утеплить дом до зимы.

Что делать, если исчезнет отопление

В первую очередь перед отопительным сезоном нужно заменить окна (на пластиковые) и входные двери. Однако если такой возможности нет, можно воспользоваться следующими советами:

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пластиковые окна можно отрегулировать на плотное зимнее закрывание;

постелите ковры;

обновите при необходимости монтажную пену и силикон на окнах;

впускайте солнечные лучи в дом, не закрывайтесь шторами;

обустройте фольговой изоляцией ниши, где есть батареи;

приобретите дополнительный источник тепла (УФО, электробатарея);

купите баллоны с газом и туристические горелки;

пользуйтесь грелкой.

Как подготовиться к отключениям света

Следующей зимой возможны возврат отключений света из-за угрозы новых ракетных обстрелов и повышения потребления. Это в свою очередь может повлиять и на водоснабжение, поэтому к этому следует подготовиться.

Какие меры нужно принять:

снабдите себя резервами воды;

найдите и купите аккумуляторные батареи, которые позволяют заряжать энергоемкие устройства.

Удастся избежать отключений зимой

В "Укрэнерго" объяснили, что сценарий новых блекаутов очень вероятен.

Я не утверждаю, что это неотвратимый сценарий. Мы были готовы к этому в прошлом сезоне. И мы, имея этот опыт, будем к этому готовы и в следующем отопительном сезоне, если это случится,

– говорит председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

Также он добавил, что все сети к зимним максимумам потребления готовятся. Применяются нестандартные инженерные решения для создания резервных схем питания.

Массированная атака ракетная или дронова может существенно скорректировать ту картинку, которую я говорю. Поэтому нам нужно иметь какой-то запас прочности – какое-то дополнительное количество трансформаторов, энергоблоков, линий электропередач в работе, которые позволят при повреждении одного или нескольких важных элементов обеспечивать потребителей,

– добавил он.

Однако он так и сказал или такой запас создан к зиме.