Что делать, если исчезнет отопление
В первую очередь перед отопительным сезоном нужно заменить окна (на пластиковые) и входные двери. Однако если такой возможности нет, можно воспользоваться следующими советами:
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- пластиковые окна можно отрегулировать на плотное зимнее закрывание;
- постелите ковры;
- обновите при необходимости монтажную пену и силикон на окнах;
- впускайте солнечные лучи в дом, не закрывайтесь шторами;
- обустройте фольговой изоляцией ниши, где есть батареи;
- приобретите дополнительный источник тепла (УФО, электробатарея);
- купите баллоны с газом и туристические горелки;
- пользуйтесь грелкой.
Как подготовиться к отключениям света
Следующей зимой возможны возврат отключений света из-за угрозы новых ракетных обстрелов и повышения потребления. Это в свою очередь может повлиять и на водоснабжение, поэтому к этому следует подготовиться.
Какие меры нужно принять:
- снабдите себя резервами воды;
- найдите и купите аккумуляторные батареи, которые позволяют заряжать энергоемкие устройства.
Удастся избежать отключений зимой
В "Укрэнерго" объяснили, что сценарий новых блекаутов очень вероятен.
Я не утверждаю, что это неотвратимый сценарий. Мы были готовы к этому в прошлом сезоне. И мы, имея этот опыт, будем к этому готовы и в следующем отопительном сезоне, если это случится,
– говорит председатель правления компании Владимир Кудрицкий.
Также он добавил, что все сети к зимним максимумам потребления готовятся. Применяются нестандартные инженерные решения для создания резервных схем питания.
Массированная атака ракетная или дронова может существенно скорректировать ту картинку, которую я говорю. Поэтому нам нужно иметь какой-то запас прочности – какое-то дополнительное количество трансформаторов, энергоблоков, линий электропередач в работе, которые позволят при повреждении одного или нескольких важных элементов обеспечивать потребителей,
– добавил он.
Однако он так и сказал или такой запас создан к зиме.