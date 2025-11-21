Укр Рус
21 ноября, 12:10
В Дії можно получить 6500 гривен "Зимней поддержки": как это сделать

Сергей Попович
  • В Дії запустили "Зимнюю поддержку" в размере 6500 гривен для уязвимых слоев населения.
  • Подать заявление на получение средств можно до 17 декабря, а потратить их нужно в течение 180 дней.

В Дії запустили "Зимнюю поддержку" в размере 6500 гривен для уязвимых слоев населения. Там объяснили, как получить ее онлайн.

Оформить "Зимнюю поддержку" можно и офлайн. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію в телеграмме.

Как получить "Зимнюю поддержку" в Дии?

Зимние 6500 гривен могут получить те, кому сейчас труднее всего. Это касается:

  1. Родителей или опекунов для детей, которые уже получают государственные выплаты:

    - дети под опекой или попечительством;

    - дети с инвалидностью;

    - дети-воспитанники в приемных семьях и ДДСТ;

    - дети ВПЛ, которые получают помощь на проживание;

    - дети из малообеспеченных семей до 18 лет.

  2. Людей с инвалидностью I группы среди ВПЛ;
  3. Одиноких пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

Это можно сделать онлайн в Дії:

  1. Войдите в приложение;
  2. Далее в Сервисы;
  3. Зимняя поддержка зимой;
  4. Зимние 6 500 гривен;
  5. Подтвердите Дія.Карту для зачисления средств.

Также оформить "Зимнюю поддержку" можно оффлайн в Пенсионном фонде:

  1. Приходите в ближайшее отделение ПФУ;
  2. Возьмите Дія.Карту или другую карту со спецсчетом;
  3. работники помогут оформить заявление.

Подать заявление можно до 17 декабря. Использовать средства на теплую одежду, обувь, лекарства и витамины нужно в течение 180 дней.

Как стартовала "Зимняя поддержка"?

  • С началом подачи заявлений на получение поддержки в приложении "Дія" наблюдались технические сбои.

  • Позже президент Зеленский также высказался относительно технических неисправностей в приложении. Он поблагодарил команду "Дії за оперативность в урегулировании неисправностей.

  • По состоянию на 17 ноября 5 миллионов украинцев подали заявку на "зимнюю тысячу", из которых 951 613 заявок касаются детей.