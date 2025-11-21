В Дії можно получить 6500 гривен "Зимней поддержки": как это сделать
- В Дії запустили "Зимнюю поддержку" в размере 6500 гривен для уязвимых слоев населения.
- Подать заявление на получение средств можно до 17 декабря, а потратить их нужно в течение 180 дней.
В Дії запустили "Зимнюю поддержку" в размере 6500 гривен для уязвимых слоев населения. Там объяснили, как получить ее онлайн.
Оформить "Зимнюю поддержку" можно и офлайн. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію в телеграмме.
Как получить "Зимнюю поддержку" в Дии?
Зимние 6500 гривен могут получить те, кому сейчас труднее всего. Это касается:
Родителей или опекунов для детей, которые уже получают государственные выплаты:
- дети под опекой или попечительством;
- дети с инвалидностью;
- дети-воспитанники в приемных семьях и ДДСТ;
- дети ВПЛ, которые получают помощь на проживание;
- дети из малообеспеченных семей до 18 лет.
- Людей с инвалидностью I группы среди ВПЛ;
- Одиноких пенсионеры, которые получают надбавку на уход.
Это можно сделать онлайн в Дії:
- Войдите в приложение;
- Далее в Сервисы;
- Зимняя поддержка зимой;
- Зимние 6 500 гривен;
- Подтвердите Дія.Карту для зачисления средств.
Также оформить "Зимнюю поддержку" можно оффлайн в Пенсионном фонде:
- Приходите в ближайшее отделение ПФУ;
- Возьмите Дія.Карту или другую карту со спецсчетом;
- работники помогут оформить заявление.
Подать заявление можно до 17 декабря. Использовать средства на теплую одежду, обувь, лекарства и витамины нужно в течение 180 дней.
Как стартовала "Зимняя поддержка"?
С началом подачи заявлений на получение поддержки в приложении "Дія" наблюдались технические сбои.
Позже президент Зеленский также высказался относительно технических неисправностей в приложении. Он поблагодарил команду "Дії за оперативность в урегулировании неисправностей.
По состоянию на 17 ноября 5 миллионов украинцев подали заявку на "зимнюю тысячу", из которых 951 613 заявок касаются детей.