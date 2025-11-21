В Дії можно получить 6500 гривен "Зимней поддержки": как это сделать

В Дії запустили "Зимнюю поддержку" в размере 6500 гривен для уязвимых слоев населения. Там объяснили, как получить ее онлайн.

Оформить "Зимнюю поддержку" можно и офлайн. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію в телеграмме.

Как получить "Зимнюю поддержку" в Дии?

Зимние 6500 гривен могут получить те, кому сейчас труднее всего. Это касается:

Родителей или опекунов для детей, которые уже получают государственные выплаты: - дети под опекой или попечительством; - дети с инвалидностью; - дети-воспитанники в приемных семьях и ДДСТ; - дети ВПЛ, которые получают помощь на проживание; - дети из малообеспеченных семей до 18 лет. Людей с инвалидностью I группы среди ВПЛ; Одиноких пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

Это можно сделать онлайн в Дії:

Войдите в приложение; Далее в Сервисы; Зимняя поддержка зимой; Зимние 6 500 гривен; Подтвердите Дія.Карту для зачисления средств.

Также оформить "Зимнюю поддержку" можно оффлайн в Пенсионном фонде:

Приходите в ближайшее отделение ПФУ; Возьмите Дія.Карту или другую карту со спецсчетом; работники помогут оформить заявление.

Подать заявление можно до 17 декабря. Использовать средства на теплую одежду, обувь, лекарства и витамины нужно в течение 180 дней.

Как стартовала "Зимняя поддержка"?