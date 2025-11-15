Зимой в Украине будут действовать фиксированные цены на газ и электроэнергию

В Украине запустили президентскую программу "Зимняя поддержка". Она предоставит украинцам возможности и услуги, которые помогут пройти зимний период.

В рамках этой программы правительство ввело фиксированные цены на газ и электроэнергию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Какими будут цены на газ и электроэнергию?

По словам Свириденко, в рамках "Зимней поддержки" государство сохраняет стабильные цены на газ и электроэнергию для населения в течение всего отопительного сезона и гарантирует поставки газа производителям тепловой энергии. Это означает предсказуемые расходы для украинцев и защиту от скачков цен на энергорынке.

Стоит заметить, что, кроме этого, определенные категории населения смогут получить жилищные субсидии на коммунальные услуги.

Какие еще услуги доступны украинцам в рамках "Зимней поддержки"?