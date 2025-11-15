Укр Рус
15 ноября, 13:03
Зимой в Украине будут действовать фиксированные цены на газ и электроэнергию

Надежда Батюк
Основні тези
  • Правительство Украины ввело фиксированные цены на газ и электроэнергию на зимний период в рамках программы "Зимняя поддержка".
  • Программа гарантирует стабильные расходы для населения и предусматривает субсидии на коммунальные услуги для определенных категорий.

В Украине запустили президентскую программу "Зимняя поддержка". Она предоставит украинцам возможности и услуги, которые помогут пройти зимний период.

В рамках этой программы правительство ввело фиксированные цены на газ и электроэнергию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Какими будут цены на газ и электроэнергию?

По словам Свириденко, в рамках "Зимней поддержки" государство сохраняет стабильные цены на газ и электроэнергию для населения в течение всего отопительного сезона и гарантирует поставки газа производителям тепловой энергии. Это означает предсказуемые расходы для украинцев и защиту от скачков цен на энергорынке.

Стоит заметить, что, кроме этого, определенные категории населения смогут получить жилищные субсидии на коммунальные услуги.

Какие еще услуги доступны украинцам в рамках "Зимней поддержки"?

  • Украинцы могут подать заявку на "Зимнюю поддержку" с 15 ноября по 24 декабря через приложение Дія или Укрпочту и получить тысячу гривен. Тогда как пенсионерам и получателям соцвыплат средства автоматически зачислятся на специальный счет.

  • Использовать эту тысячу нужно до 30 июня 2026 года. За полученные средства граждане смогут воспользоваться почтовыми услугами или оплатить "коммуналку", приобрести лекарства или продукты питания украинского производства.

  • Также программа включает выплату 6500 гривен для особо уязвимых категорий, пользование бесплатными билетами по программе "3000 километров" от Укрзализныци, программы энергоэффективности и поддержки жителей прифронтовых регионов и помощь ВПО для прохождения отопительного периода.