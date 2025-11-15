В рамках этой программы правительство ввело фиксированные цены на газ и электроэнергию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.
Какими будут цены на газ и электроэнергию?
По словам Свириденко, в рамках "Зимней поддержки" государство сохраняет стабильные цены на газ и электроэнергию для населения в течение всего отопительного сезона и гарантирует поставки газа производителям тепловой энергии. Это означает предсказуемые расходы для украинцев и защиту от скачков цен на энергорынке.
Стоит заметить, что, кроме этого, определенные категории населения смогут получить жилищные субсидии на коммунальные услуги.
Какие еще услуги доступны украинцам в рамках "Зимней поддержки"?
Украинцы могут подать заявку на "Зимнюю поддержку" с 15 ноября по 24 декабря через приложение Дія или Укрпочту и получить тысячу гривен. Тогда как пенсионерам и получателям соцвыплат средства автоматически зачислятся на специальный счет.
Использовать эту тысячу нужно до 30 июня 2026 года. За полученные средства граждане смогут воспользоваться почтовыми услугами или оплатить "коммуналку", приобрести лекарства или продукты питания украинского производства.
Также программа включает выплату 6500 гривен для особо уязвимых категорий, пользование бесплатными билетами по программе "3000 километров" от Укрзализныци, программы энергоэффективности и поддержки жителей прифронтовых регионов и помощь ВПО для прохождения отопительного периода.