У межах цієї програми уряд запровадив фіксовані ціни на газ та електроенергію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністрку України Юлію Свириденко.

Якими будуть ціни на газ та електроенергію?

За словами Свириденко, у рамках "Зимової підтримки" держава зберігає стабільні ціни на газ та електроенергію для населення протягом всього опалювального сезону та гарантує постачання газу виробникам теплової енергії. Це означає передбачувані витрати для українців та захист від стрибків цін на енергоринку.

Варто зауважити, що, окрім цього, певні категорії населення зможуть отримати житлові субсидії на комунальні послуги.

Які ще послуги доступні українцям у рамках "Зимової підтримки"?