У межах цієї програми уряд запровадив фіксовані ціни на газ та електроенергію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністрку України Юлію Свириденко.
Дивіться також До якого числа потрібно витратити тисячу від Зеленського
Якими будуть ціни на газ та електроенергію?
За словами Свириденко, у рамках "Зимової підтримки" держава зберігає стабільні ціни на газ та електроенергію для населення протягом всього опалювального сезону та гарантує постачання газу виробникам теплової енергії. Це означає передбачувані витрати для українців та захист від стрибків цін на енергоринку.
Варто зауважити, що, окрім цього, певні категорії населення зможуть отримати житлові субсидії на комунальні послуги.
Які ще послуги доступні українцям у рамках "Зимової підтримки"?
Українці можуть подати заявку на "Зимову підтримку" з 15 листопада до 24 грудня через застосунок Дія або Укрпошту та отримати тисячу гривень. Тоді як пенсіонерам і отримувачам соцвиплат кошти автоматично зарахуються на спеціальний рахунок.
Використати цю тисячу потрібно до 30 червня 2026 року. За отримані кошти громадяни зможуть скористатися поштовими послугами або оплатити "комуналку", придбати ліки чи харчові продукти українського виробництва.
Також програма включає виплату 6500 гривень для особливо вразливих категорій, користування безплатними квитками за програмою "3000 кілометрів" від Укрзалізниці, програми енергоефективності та підтримки мешканців прифронтових регіонів і допомогу ВПО для проходження опалювального періоду.