Що таке особовий рахунок?
Про те, для чого потрібен індивідуальний код, йдеться в повідомленні філії "Газомережі".
Особовий рахунок – це десятизначний номер, він унікальний для кожного споживача комунальних послуг. Цифровий код можна знайти на кожній із квитанцій (паперовій та електронній зокрема) у лівій частині під реквізитами компанії, яка надає послугу.
Зауважте! Номер – це ключовий інструмент для ідентифікації споживача в системі. Він містить всю важливу інформацію.
Так, за особовим рахунком можна встановити або перевірити:
- поточні показники лічильника;
- річну замовлену потужність;
- поточну заборгованість, якщо така є;
- історію оплати послуги.
Зокрема важливо під час оплати комуналки вказувати свій особовий рахунок, аби платіж "не загубився".
Зверніть увагу! Особовий рахунок створюють не лише для абонентів комунальних компаній. Є відповідні номери для клієнтів банків, також їх створюють для індивідуального обліку у різних організаціях.
Основними перевагами індивідуального номера є:
- облік і контроль;
- спрощення взаємодії між компанією(банком або організацією) та користувачем;
- автоматизація процесів;
- персоналізоване обслуговування.
Що відомо про особовий рахунок у банках?
У банках важливо розділяти особисті та підприємницькі рахунки. Про це пише taxer.ua.
Зокрема треба знати, що нині в Україні діє європейська система – IBAN. Це унікальний код із 29 знаків, де перші два – літери UA. Після цього йдуть 2 цифри коду перевірки, далі 6 цифр – код банку і наступні 19 – сам номер особового рахунку.
Важливо! Не плутайте номер банківської картки з особовим рахунком.
Номер картки – не є особовим рахунком. Це так званий окремий інструмент із 16 – 19 цифр, який використовують для швидких платежів в інтернеті чи покупок в магазині. Іншими словами, номер картки – це як доступ до власних грошей. Однак такий номер зміниться під час перевипуску картки, тобто він є тимчасовим інструментом.
IBAN – це унікальний і постійний номер для обліку коштів у банку. Тобто навіть якщо перевипустити картку й змінити її номер, код IBAN залишиться незмінним. Адже він призначається один раз і підкріплений до користувача незалежно від кількості карток та їхніх номерів.
Що ще потрібно знати про платіжки та оплату послуг?
Українці часто отримують в платіжках захмарні суми попри тривалі відключення електроенергії. Як пояснюють експерти, справа не лише у відключеннях. Потрібно вчасно передавати показники лічильників.
Раніше Нацбанк запровадив нові правила для переказу коштів. Так процедуру зроблять більш прозорою. Адже сервіси зобов'язали показувати користувачеві всі реквізити платіжної інструкції перед підтвердженням операції.