Що таке особовий рахунок?

Про те, для чого потрібен індивідуальний код, йдеться в повідомленні філії "Газомережі".

Особовий рахунок – це десятизначний номер, він унікальний для кожного споживача комунальних послуг. Цифровий код можна знайти на кожній із квитанцій (паперовій та електронній зокрема) у лівій частині під реквізитами компанії, яка надає послугу.

Зауважте! Номер – це ключовий інструмент для ідентифікації споживача в системі. Він містить всю важливу інформацію.

Так, за особовим рахунком можна встановити або перевірити:

поточні показники лічильника;

річну замовлену потужність;

поточну заборгованість, якщо така є;

історію оплати послуги.

Зокрема важливо під час оплати комуналки вказувати свій особовий рахунок, аби платіж "не загубився".

Зверніть увагу! Особовий рахунок створюють не лише для абонентів комунальних компаній. Є відповідні номери для клієнтів банків, також їх створюють для індивідуального обліку у різних організаціях.

Основними перевагами індивідуального номера є:

облік і контроль;

спрощення взаємодії між компанією(банком або організацією) та користувачем;

автоматизація процесів;

персоналізоване обслуговування.

Що відомо про особовий рахунок у банках?

У банках важливо розділяти особисті та підприємницькі рахунки. Про це пише taxer.ua.

Зокрема треба знати, що нині в Україні діє європейська система – IBAN. Це унікальний код із 29 знаків, де перші два – літери UA. Після цього йдуть 2 цифри коду перевірки, далі 6 цифр – код банку і наступні 19 – сам номер особового рахунку.

Важливо! Не плутайте номер банківської картки з особовим рахунком.

Номер картки – не є особовим рахунком. Це так званий окремий інструмент із 16 – 19 цифр, який використовують для швидких платежів в інтернеті чи покупок в магазині. Іншими словами, номер картки – це як доступ до власних грошей. Однак такий номер зміниться під час перевипуску картки, тобто він є тимчасовим інструментом.

IBAN – це унікальний і постійний номер для обліку коштів у банку. Тобто навіть якщо перевипустити картку й змінити її номер, код IBAN залишиться незмінним. Адже він призначається один раз і підкріплений до користувача незалежно від кількості карток та їхніх номерів.

Що ще потрібно знати про платіжки та оплату послуг?