Тысяча гривен "Зимней поддержки": когда подавать заявку и как можно использовать деньги
- Заявку на единовременную выплату в 1 000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка" можно подать с 15 ноября.
- Средства можно потратить на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, донаты и тому подобное.
Ключевой элемент правительственной программы "Зимняя поддержка" – единовременная выплата для каждого гражданина, кто сейчас находится в Украине. Подать заявку можно уже с 15 ноября.
Детали рассказала премьер-министр Юлия Свириденко. Как получить тысячу гривен от государства и где можно использовать средства – читайте в материале 24 Канала.
Что известно о выплате "Зимней поддержки"?
Украинское правительство готовится к запуску программы "Зимняя поддержка". В четверг, 13 ноября, там одобрили механизм выплаты единовременного пособия гражданам.
По словам Свириденко, оформить помощь размером в 1 000 гривен можно будет как для себя, так и для ребенка. Подача заявок будет продолжаться с 15 ноября до 24 декабря 2025 года:
- в приложении Дия – после обработки заявки средства поступят на карту "Национальный кэшбек". Потратить их можно будет коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны;
- в отделении Укрпочты – выплата придет на специальный счет. Средства можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях Укрпочты, оплату коммунальных услуг и донаты.
К слову, воспользоваться деньгами можно до 30 июня 2026 года.
Цель "Зимней поддержки" – охватить как можно более широкий круг людей поддержкой от государства накануне зимы, помочь заплатить коммунальные платежи и закрыть базовые потребности,
– отметила премьер-министр.
Будет ли в Украине свет и тепло зимой?
Напомним, россияне усилили удары по украинской энергетике, посягая не только на большие, но и меньшие объекты. Эксперты проанализировали ситуацию эксклюзивно для 24 Канала.
В частности, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что речь идет об объектах распределенной генерации. "Ситуация сложная, это правда, но она остается управляемой", – подчеркнул он.
В то же время директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что лучшая защита – это удары по российской энергетической инфраструктуре.