Курс злотого в Украине резко снизился в Украине

После периода роста стоимость злотого таки пошла вниз. Только за день валюта потеряла 15 копеек. Какой актуальный курс польского злотого к гривне, читайте дальше.

Официальный курс злотого в Украине

По состоянию на утро 9 января официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,15 гривны (-15 копеек от 8 января), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,00 гривны (+10 копеек) и продажа – 10,40 гривны (-5 копеек).

В то же время обменники покупают злотые по 10,25 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,40 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 015 гривен. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 040 гривен в банках и обменниках.

В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 025 гривен, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 000 гривен.

Заметьте! Окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.