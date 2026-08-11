Румунія може зупинити останній працюючий реактор єдиної АЕС: ЗМІ назвали дату
Румунський державний виробник атомної електроенергії Nuclearelectrica може вже незабаром зупинити свій останній працюючий реактор. Причиною є подальше падіння рівня води в Дунаї, попри будь-які зусилля перенаправити охолоджувальну воду до станції.
Що відомо про ситуацію в Румунії
Зупинка може відбутися вже 13 серпня, про що пише Reuters 11 серпня.
Рекордно низький рівень води в річці змусив Nuclearelectrica зупинити один із реакторів АЕС у Румунії наприкінці липня. Компанія має два реактори на АЕС у Чернаводе на Дунаї, які забезпечують близько п’ятої частини виробництва електроенергії в країні.
Румунія вжила безпрецедентних заходів, щоб підтримати роботу єдиного реактора, зокрема:
- підірвала кам’яну перешкоду у Дунаї;
- провела днопоглиблювальні роботи;
- затопила баржі, завантажені камінням, у Дунаї, щоб перенаправити потік води до району атомної електростанції.
У вівторок, 11 серпня, рівень води в Дунаї – другій за довжиною річці Європи – впав до нового історичного мінімуму: 1 370 кубометрів води на секунду в місці входження річки на територію Румунії. Про це повідомив директор державного агентства з управління водними ресурсами, додавши, що зупинка реактора є "неминучою".
- Румунія вже оголосила надзвичайний стан в енергетиці на весь серпень.
- Також країна закликала компанії та домогосподарства добровільно скоротити споживання електроенергії у години пікового вечірнього навантаження.
- Уряд підготував систему поетапного обмеження електропостачання для промислових споживачів із попереднім повідомленням у разі потреби.
Вище за течією, у сусідній Угорщині, в понеділок почали знову запускати одну з турбін на АЕС "Пакш" після підвищення рівня води в Дунаї.
Однак дощі вище за течією не матимуть значного впливу на ситуацію в Румунії, оскільки вона є останньою країною, через яку протікає Дунай перед впадінням у Чорне море, заявили у водному агентстві,
– пояснили у матеріалі.
Нагадаємо, що в Угорщині дійсно планували зупинити єдину АЕС. Ситуацію також ускладнила літня спека, яка сприяла високому попиту на електроенергію.
Щодо Румунії: Європейська комісія попередила країну, що відступ від графіка виведення з експлуатації вугільних електростанцій може дорого коштувати. Події вплинути на виплати, які передбачених у межах Національного плану відновлення та стійкості.