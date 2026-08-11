Що відомо про ситуацію в Румунії

Зупинка може відбутися вже 13 серпня, про що пише Reuters 11 серпня.

Рекордно низький рівень води в річці змусив Nuclearelectrica зупинити один із реакторів АЕС у Румунії наприкінці липня. Компанія має два реактори на АЕС у Чернаводе на Дунаї, які забезпечують близько п’ятої частини виробництва електроенергії в країні.

Румунія вжила безпрецедентних заходів, щоб підтримати роботу єдиного реактора, зокрема:

підірвала кам’яну перешкоду у Дунаї;

провела днопоглиблювальні роботи;

затопила баржі, завантажені камінням, у Дунаї, щоб перенаправити потік води до району атомної електростанції.

У вівторок, 11 серпня, рівень води в Дунаї – другій за довжиною річці Європи – впав до нового історичного мінімуму: 1 370 кубометрів води на секунду в місці входження річки на територію Румунії. Про це повідомив директор державного агентства з управління водними ресурсами, додавши, що зупинка реактора є "неминучою".

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Румунія вже оголосила надзвичайний стан в енергетиці на весь серпень.

Також країна закликала компанії та домогосподарства добровільно скоротити споживання електроенергії у години пікового вечірнього навантаження.

Уряд підготував систему поетапного обмеження електропостачання для промислових споживачів із попереднім повідомленням у разі потреби.

Вище за течією, у сусідній Угорщині, в понеділок почали знову запускати одну з турбін на АЕС "Пакш" після підвищення рівня води в Дунаї.

Однак дощі вище за течією не матимуть значного впливу на ситуацію в Румунії, оскільки вона є останньою країною, через яку протікає Дунай перед впадінням у Чорне море, заявили у водному агентстві,

– пояснили у матеріалі.

Нагадаємо, що в Угорщині дійсно планували зупинити єдину АЕС. Ситуацію також ускладнила літня спека, яка сприяла високому попиту на електроенергію.

Щодо Румунії: Європейська комісія попередила країну, що відступ від графіка виведення з експлуатації вугільних електростанцій може дорого коштувати. Події вплинути на виплати, які передбачених у межах Національного плану відновлення та стійкості.