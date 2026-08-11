Что известно о ситуации в Румынии

Остановка может произойти уже 13 августа, о чем пишет Reuters 11 августа.

Рекордно низкий уровень воды в реке вынудил компанию Nuclearelectrica остановить один из реакторов АЭС в Румынии в конце июля. Компания имеет два реактора на АЭС в Чернаводе на Дунае, которые обеспечивают около пятой части производства электроэнергии в стране.

Румыния приняла беспрецедентные меры, чтобы поддержать работу единственного реактора, в частности:

взорвала каменное препятствие на Дунае;

провела дноуглубительные работы;

затопила баржи, загруженные камнями, в Дунае, чтобы перенаправить поток воды в район атомной электростанции.

Во вторник, 11 августа, уровень воды в Дунае – второй по длине реке Европы – упал до нового исторического минимума: 1 370 кубометров воды в секунду в месте впадения реки на территорию Румынии. Об этом сообщил директор государственного агентства по управлению водными ресурсами, добавив, что остановка реактора является "неизбежной".

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Румыния уже объявила чрезвычайное положение в энергетике на весь август.

Также страна призвала компании и домохозяйства добровольно сократить потребление электроэнергии в часы пиковой вечерней нагрузки.

Правительство подготовило систему поэтапного ограничения электроснабжения для промышленных потребителей с предварительным уведомлением в случае необходимости.

Выше по течению, в соседней Венгрии, в понедельник начали вновь запускать одну из турбин на АЭС "Пакш" после повышения уровня воды в Дунае.

Однако дожди выше по течению не окажут значительного влияния на ситуацию в Румынии, поскольку она является последней страной, через которую протекает Дунай перед впадением в Черное море, заявили в водном агентстве,

– пояснили в материале.

Напомним, что в Венгрии действительно планировали остановить единственную АЭС. Ситуацию также осложнила летняя жара, которая способствовала высокому спросу на электроэнергию.

Что касается Румынии: Европейская комиссия предупредила страну, что отклонение от графика вывода из эксплуатации угольных электростанций может дорого обойтись. Эти события могут повлиять на выплаты, предусмотренные в рамках Национального плана восстановления и устойчивости.