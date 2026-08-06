Єдина АЕС на межі зупинки: Румунія йде на винятковий крок заради порятунку

Румунія екстрено намагається врятувати роботу своєї атомної електростанції. Через рекордне обміління Дунаю влада вдалася до безпрецедентної операції: у річці затоплюють баржі з камінням, щоб перенаправити потік води до реактора.

Зупинка реактора АЕС

Низький рівень води у Дунаї, яку використовують для охолодження турбін АЕС "Чернаводе", уже призвів до зупинки одного з двох енергоблоків, пише Reuters.

Щоб не допустити відключення другого реактора, влада раніше вже пішла на радикальні заходи:

На початку тижня підірвали скелю в руслі Дунаю;

Додатково виконали роботи для поглиблення дна річки.

Втім, цього виявилося замало. Директор АЕС Ромео Уржан заявив, що без додаткових заходів другий реактор доведеться зупинити вже через п'ять – шість днів.

Екстрений порятунок електростанції

На АЕС вважають, що операція із затопленням чотирьох барж має допомогти. За словами Уржана, це дозволить збільшити приплив води до станції, й роботу реактора, ймовірно, вдасться продовжити приблизно до 9 – 10 днів.

Для цього державне агентство з управління водними ресурсами почало поетапно затоплювати баржі, заповнені камінням. Вони мають створити своєрідну перепону, яка перенаправить воду з одного рукава Дунаю до атомної станції.

Очікується, що результат стане помітним уже завтра.

Аналітики ING Bank назвали роботи на річці винятковим заходом. Однак вони наголосили, що він не може замінити Румунії повноцінну енергетичну стратегію.

Підрив скель у руслі річки може дозволити реактору пропрацювати ще кілька днів, але це не створює нових генеруючих потужностей, не зміцнює транскордонні енергетичні з'єднання і не прискорює розгортання систем накопичення енергії,

– зауважили фахівці.

Варто додати, що атомна електростанція "Чернаводе" забезпечує близько 20% усієї електроенергії Румунії.

При цьому ситуацію ускладнює те, що через посуху знизилося виробництво на гідроелектростанціях, а можливості імпорту електроенергії з сусідніх країн також обмежені.

Нагадаємо, через обміління Дунаю складна ситуація склалася і в енергосистемі Угорщини. Прем'єр-міністр країни Петер Мадяр попередив про енергетичну кризу, яка може охопити країну, якщо доведеться зупинити АЕС "Пакш".