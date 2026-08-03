Чому Румунія проводить вибухи на Дунаї

Румунська армія продовжує спеціальну операцію на річці Дунай, метою якої є зміна напрямку течії води для підтримки роботи одного з реакторів атомної електростанції. Про це повідомляє Digi24.

За даними видання, військові вже здійснили два контрольовані підриви скелі, однак очікуваного результату вони не дали. Як пояснив заступник командувача Військово-морських сил Румунії Марсель Некулає, порода виявилася значно міцнішою, ніж передбачалося, тому операцію вирішили продовжити із застосуванням більшої кількості вибухівки.

До виконання завдання залучили понад 100 військовослужбовців. Бойові водолази вже провели необхідні підготовчі роботи та випробування.

Наступний етап операції запланований на сьогодні. Військові мають провести три контрольовані детонації із використанням потужних зарядів. Очікується, що це дозволить перенаправити потік рукава Бала до рукава Старого Дунаю, що необхідно для підтримання належного рівня водопостачання, від якого залежить робота одного з реакторів атомної електростанції.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До речі, в Угорщині вже від сьогодні може настати енергетична криза. У країні вперше за 44 роки повністю зупинять єдину атомну електростанцію "Пакш".